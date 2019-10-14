Haberler » Güncel » Spor demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

Spor demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

SPOR Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenmanUğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

14.10.2019 18:44
SPOR Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenman
Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)
Spor demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

Galatasaray, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:49 Barış Pınarı harekatına katılan askerler için fetih süresi okundu
18:50 Beşiktaş'ta toplanıp yasadışı slogan atan 9 kişi tutuklandı
18:50 - Iraklı Türkmen aşiretlerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
18:49 Şentop: harekatın amacı, türkiye'ye yönelik terör tehdidini önlemektir
18:49 Yerli patates hasadı yapıldı
18:48 Dha yurt bülteni - 15
18:47 Beşiktaş'ta toplanıp yasadışı slogan atan 9 kişi tutuklandı
14.10.2019 18:56:25