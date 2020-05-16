SPOR Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi

SPOR Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testiSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı.

16.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:14
SPOR Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi
SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları belli olduğunda açıklanacak.
Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. Test sonuçları belli olduktan sonra açıklama yapılacağı duyuruldu. SPOR Demir Grup Sivasspor’da takıma koronavirüs testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivasspor, Sivas, DHA, Güncel, Haber

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