SPOR Demir Grup Sivasspor'dan bayram mesajı

Demir Grup Sivasspor'dan bayram mesajıEraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular yayınladıkları görüntülü mesaj ile camianın ve Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

24.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:21
Demir Grup Sivasspor'dan bayram mesajı
Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular yayınladıkları görüntülü mesaj ile camianın ve Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kulübün internet sitesi için hazırlanan bayram videosunda teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Gerçekten bizim istediğimiz gibi bir bayram olmayacak ama buna katlanmamız gerekiyor. Bunu da artık konuşarak, görüntülü konuşarak kutlamamız gerekiyor. Büyüklerimizin ellerinden öpmemiz gerekiyor. Ziyaretler maalesef olmayacak. Şu ana kadar mükemmel gidişatımız var. Bayramda gitmeyeceğiz ama 'geçmiş bayramınız mübarek olsun' ziyareti de olmamalı. Şunu güzel bir şekilde geçirelim. Gerçekten iyi bir gidişatımız var. İyi bir şekilde bitirelim" dedi.
Kaptan Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç gibi birçok isim de yayınladıkları mesajla Ramazan Bayramı'nı kutlayarak iyi dileklerini iletti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SPOR Demir Grup Sivasspor’dan bayram mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sivasspor, DHA, Güncel, Haber

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