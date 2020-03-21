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SPOR Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısı

SPOR Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısıSİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Sivas ve Türkiye'deki vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

21.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:11
SPOR Demir Grup Sivas spor 'dan "Evde kal" çağrısı
SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Sivas ve Türkiye 'deki vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Türkiye'deki spor kulüpleri, farkındalık oluşturmak için "Evde kal" çağrısında bulunuyor. Bu farkındalık akımına katılan bir diğer kulüp ise Demir Grup Sivasspor oldu. Sivas ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video Rıza Çalımbay'ın, "Kendi sağlığınız için Türkiye'den çıkmayın, evlerinizden çıkmayın ve Sivas'tan çıkmayın" sözleriyle başlarken; daha sonra futbolculardan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Fernando, Furkan Sağman, Arouna Kone, Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare'nin "Evde kal Sivas, evde kal Türkiye" sözleriyle son buldu. SPOR Demir Grup Sivasspor’dan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

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SPOR Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısı
Etiketler : Rıza Çalımbay, Sivasspor, Türkiye, Sivas, Güncel

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