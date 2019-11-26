Haberler » Güncel » Spor demir grup sivasspor, kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Haber

Spor demir grup sivasspor, kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladıHüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:16
SPOR Demir Grup , maçı hazırlıklarına başladı
Hüsnü Ümit AVCISİVAS (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.
Sivasspor yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Spor demir grup sivasspor, kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 FLAŞ
21:16 Malatya'da gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirildi
21:15 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0
21:15 Galatasaray'da 4 değişiklik
21:15 FLAŞ
21:14 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
20:31 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı
20:26 Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
20:12 Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
09:39 AK Parti yasa teklifi hazırladı: Askeri gazino ve sosyal tesislerin özel şirketlere kiralanması gündemde
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 21:17:42