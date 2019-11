Spor demir grup sivasspor - kasımpaşa maçının ardından

Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, Maç öncesi konuştuğumuz her şeyi yaptık. Biraz dikkatli olsak sonuç farklı olabilirdi dedi. Rakibi kutlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İkinci yarı gol bulabilsek maçın sonuna kadar puana ortak olabilirdik ifadelerini kullandı. Takımı kutlayan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise futbolcuları hakkında basında çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçta istedikleri her şeyi doğru yaptıklarını belirterek, Çok güzel bir istikrar yakaladık. Bundan önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 4 maç koymuştuk ve 4'ünü dü çok iyi şekilde atlattık. Bugün bizim için de bir başlangıç maçıydı bu maç. Bu maçta Kasımpaşa takımını biraz da yakından tanıdığım için biliyorum, iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bizim mutlaka maçın başında çok iyi başlayıp, iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Gerçekten de ne konuştuysak yaptık. Maçın başı çok iyi başladık, 2 tane güzel gol bulduk. Maçın ikinci yarısı tabii ki baskı yedik ama o baskıda bile gol pozisyonları yakaladık kontra ataklarla. Bunları değerlendiremedik. Eğer biz pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik o baskıyı da yemezdik, fark daha değişik olabilirdi. Ama ben çok memnunum arkadaşlarımdan. Maçın başından sonuna kadar, ne olursa olsun, baskı yememize rağmen gol yemeden buradan çıktık ve istediğimiz skoru ve neticeyi de aldık. Şimdi önemli olan devre arasına kadar kalan 4 tane maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek. Yani sezon başından beri bir şey vardı. Bir çalışma disiplini, arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özveri. Nasıl sezon başı devam ediyorsa şu ana kadar da devam ediyor. Hepsi de kapasitelerinin üstüne çıktılar. Hep söylüyorum, bizim en iyi iki tane transferimiz Erdoğan ve Mert Hakan'dır. Gerçekten onları da kazandırdık. İyi oynuyorlar, çok iyi oynuyorlar. Diğer arkadaşlarımızın da hepsi performansının bayağı üstüne çıkıyorlar. İnşallah sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Tabii ki kolay değil. Ligdeki puanlar birbirine yakın. İki tane galibiyet aldığında iyi bir yere geliyorsun. Tersi olduğu zaman istemediğin bir yere gelebiliyorsun. Hepsinin farkındayız ve bu iş çalışmadan olmuyor. Biz de yakaladığımız bu istikrarı sonuna kadar devam ettirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Çünkü burada iyi bir arkadaşlık ortamı var, iyi bir yönetim var. Taraftarımız da takımla bütünleşti. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan tabii ki sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı iyi bir şekilde de ilk yarıyı bitirebileceğimizi düşünüyorum dedi.ÖZDEŞ GOL ATSAK PUANA ORTAK OLABİLİRDİKKasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutlayarak, Bugün 2-0 kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz. Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Oldukça disiplinli, sonuna kadar mücadele eden bir takım olmuş. Oyunun ilk bölümü 10 ve 17'nci dakikalarda 2 gol yiyip geriye düşmek problemdi. Bizim için önemli olan ikinci yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibin ikinci yarı skoru korumaya yönelik oynayacağını öngördük. İkinci yarı bizim için çok üretken olmasa da rakip ilk 15 dakika rakip yarı alana yerleşmek ilk yarının aksine daha doğru oyun oynamaktı. Karambol pozisyonlar var. Gol atabilsek maçın sonuna kadar puana ortak olabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Son oyuncu değiştirdikten sonra dönen her topta Sivas takımı farkı da artırabilirdi. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyununuzu güçlü oynamaya devam etmek, bunu geliştirmek. Biz de bunu yapacağız. Bugün sadece benim için problem olan maçtan sonra da görüntüsünü izledim. Belki maçın içinde hakem de oldukça iyi bir maç yönetti. İlk gol pozisyonunda Aytaç'ın kendini attığını düşünebilir Cüneyt hoca. Ama VAR hakeminin Cüneyt hocayı çağırması gerekir diye düşündük,. İzlediğimde bu kanıya vardım. Sivaslı oyuncu kendine avantaj sağlayıp pozisyonda Aytaç'ın sıçramasını engelliyor. Cüneyt hoca inisiyatif aldı. Ama bugünkü mağlubiyet bununla açıklanamaz. Karşımızda disiplinli, oldukça iyi mücadele eden bir takım vardı. Sivas takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de toparlamak için hareket edeceğiz diye konuştu.OTYAKMAZ TÜM EKİBİ KUTLUYORUMMaç sonu açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise şu ifadeleri kullandı Kazanmamız gereken bir maçtı ve ilk yarıda bulduğumuz gollerle maçı 2-0 kazandık. İkinci yarı skoru koruma düşüncemiz vardı. Ondan dolayı top rakipteymiş gibi gözüktü. En önemli silahlarımız kontra ataklar. Gereken farkı açabilecek fırsatları da bulduk aslında ama son tercihlerimizde belki takımımızın özgüveninden kaynaklı mıdır bilmiyorum bir de son günlerde yapılan yayınlardan dolayı herkes gol atmak istiyor. Son tercihlerde biraz hata yapınca tabii farkı açamadık. Çok stresli bir durum olmadı ama ikinci yarı baskı altındaymış gibi gözüktük. Ona rağmen çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13'üncü haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum. Kayseri maçında da taraftarımız çok iyiydi. Bugün de coşkuluydular. Zaferimize katkıda bulundular dedi.Futbolcuları hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Otyakmaz, Ulusal medyada görüyorum. Futbolcuları alıyorlar, veriyorlar. Bu yanlış bir şey, bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sahaya yansıyor. Oyuncuların performansına yansıyor. Doğru bir şey değil diye konuştu.