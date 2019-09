Spor denizden gökyüzüne tozu dumana katacak yarış başlıyor

SPOR Denizden gökyüzüne tozu dumana katacak yarış başlıyorLevent YENİGÜNKEMER ( Antalya ), (DHA)-Antalya'nın Kemer ilçesinde 25- 28 Eylül tarihleri arasında bu yıl 10'uncusu yapılacak olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadelesine sahne olacak. Sporcular 4 etapta, deniz seviyesinde başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine motosikletle çıkacak.Kemer'de 9 yıldır büyük heyecanla takip edilen ve Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi dünyaca ünlü sporcuların katıldığı Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın bu yıl 10'uncusu düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi, Olympos Teleferik ve Rixos Sungate Otel'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı 25 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 28 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak. 4 gün ve 4 etaptan oluşacak olan yarışmaya 28 ülkeden 260 sporcu kayıt yaptırırken bu sporcuların 80'in Türk sporcular oluşturuyor.YÖRÜK KÜLTÜRÜ SPOR İLE TANITILACAKKEMK tarafından yarışmaya tema eklemesi de yapıldı. Bu yılki organizasyon 'Yörük' temasıyla düzenleniyor. Yörük teması kapsamında padok alanına 3 ayrı kıl çadırı kuruldu. Çadırlardan birinde kayıt işlemleri yapılırken, bir diğer çadırda ise Kemer Yörük Derneği tarafından Yörük kültürünün tanıtımı için gözleme, yayık ayranı ve kahve ikramı sunulacak. Bununla birlikte 4 günlük etaplarda mola alanları da kıl çadırından hazırlanarak spor ile kültür bir arada yaşatılacak.BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİSea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile ilgili Kemer Ralli Alanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, KEMK Başkanı Semih Özdemir ile yarışmaya katılan takımların dünyaca ünlü yarışçıları Wade Young, Mario Roman, Travis Teasdale ve Kirsten Landman katıldı.MUAZZAM BİR COĞRAFYADA, PARKURDA BU YARIŞ GERÇEKLEŞECEKKaymakam Murtaza Dayanç, Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olan Kemer ilçemizde Sea to Sky 10'uncu uluslararası enduro motor sporlarının düzenleniyor olması gerçekten mutluluk verici bir olay. Çünkü burada 26 ülkeden 260'a yakın sporcu yarışmada yer alacak. Dolayısıyla uluslararası bir boyuta taşınıyor yarışma. 4 etaptan oluşuyor bildiğim kadarıyla. Sahil, kanyon, orman ve dağ tırmanışı şeklinde. Dolayısıyla 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yarış sonuçlanmış olacak. Muazzam bir coğrafyada, parkurda bu yarış gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yarışın şu anlamda önemi var benim adıma, Kemer'in ve Antalya'nın bu yörenin sadece deniz, kum, güneş anlamında bir turizm algısından öte muazzam eşsiz güzelliklerinin de olduğu, bunların keşfedilmesi gerektiği, insanların gezip görmesi gerektiğine dikkati çekecek doğal güzellik hazinesine sahip olduğu hususuna da vurgu yapılmış olacak. Eminim bu yarış tanıtım anlamında katkı sunacak yöremize dedi.ORTAM ÇOK GÜZELBelediye Başkanı Necati Topaloğlu, Bu yıl 10'uncusu düzenleniyor. Artık bundan sonra uluslararası olacak. Bu yıl 260 sporcu katılıyor ve 100'ün üzerinde yabancı sporcu bu organizasyonda yer alıyor. Görüldüğü gibi ortam çok güzel. İlk gösterilerini de yaptılar. Gerçekten herkes mutlu, gelen sporcu arkadaşlar da biraz önce konuştu, onlar da çok mutlu. İyi bir yarışma olacak ama bundan sonra daha iyilerini yaparak devam edeceğiz dedi.BU YIL YARIŞIMIZIN TEMASI YÖRÜK KÜLTÜRÜKEMK Başkanı Semih Özdemir de yarışma hakkında bilgiler verdi. 4 günlük bir yarış programı olduğundan bahseden Semih Özdemir, şöyle dedi25 Eylül Çarşamba günü 15.30'da Kındılçeşme plajında özel hazırladığımız alan içerisinde ekstrem endurovari bir parkurumuzda plaj yarışıyla başlayacak. 26 Eylül Perşembe günü orman yarışımız, 27 Eylül Cuma günü kanyon yarışımız ve 28 Eylül Cumartesi günü de Çamyuva sahilinden başlayıp Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek olan en zor dağ yarışımızla devam edip programımızı sonlandıracağız. Yarışmada 28 ülkeden 260 yarışçımız start alacak 10'uncu yılımızda. 8 kadın yarışçımız var şu anda. 80 Türk yarışçımız var. Diğerleri muhtelif dünya ülkelerinden gelen yarışçılar. Bu yıl yarışımızın teması Yörük kültürü. Mevcutta biz enduro yaparken Yörük patikalarını, göç yollarını kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurarak Yörük kültürümüzü, geçmişteki yaşantılarımızı yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtmak için Yörük kültürünü işledik. Alanımızda, çadırımız yayık ayranı ikramımız var. Kayıtlarımızı yine aynı şekilde Yörük çadırlarının içerisinde yaptık. Dolayısıyla tabii bu da gelen misafirlerimizin dikkatini çekti ve sordular. Onlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu da kültürümüzün bir tanıtımı oldu.Konuşmaların ardından basın toplantısına katılan sporcular, alanda oluşturulan parkurda gösteriler yaparak, gazetecilere poz verdi.25 EYLÜL PLAJ ETABI2 kilometreden oluşan fakat motokros etabı şeklinde tur atılarak Kemer ilçe merkezindeki Kındılçeşme plajında yapılacak olan plaj etabı seyir zevki açısından en güzeli olarak yıllarca izleyiciler tarafından beğeni topluyor. Deniz kıyısında çakıl içerisinde ilerlemeye çalışacak olan sporcular ardından yapay olarak oluşturulan tepeleri suların içerisinden geçerek aşmaya çalışacak. Görsel zevki ön planda olan yarışma sporcular için çok da zorlu olacak. Yarışta sporcular araç lastiklerinin ve kütüklerin üzerinden geçerek, kayaların üzerinden atlamaya çalışacak.26 EYLÜL ORMAN ETABI43 kilometrelik orman etabı, Çınarlı Pınar Restoran önünden başlayarak ormanlık arazi içeresindeki zorlu alanlar geçilerek sırasıyla Ovacık, Gedelme, Sumakseneri'ne kadar giderek ardından Kesmeboğazı köprüsündeki finiş çizgisine kadar devam edecek.27 EYLÜL KANYON YARIŞI35 kilometrelik etapta sporcular Kesmeboğazı'ndaki başlangıç çizgisinden start alarak kanyon içerisindeki suyu takip ederek kayaların ve ormanlık alanın içerisinden Ovacık, ardından Üçoluk'a kadar çıkacak. Sporcular buradan tekrar Ovacık'a gelecek ardından Gedelme'den, Kesmeboğazı'na geçecek.28 EYLÜL DAĞ ETABIYarışın en zorlu etabı olan ve Çamyuva sahilindeki 0 rakımdan başlayacak olan 55 kilometrelik dağ etabı, Kesmeboğazı, Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi zorlu ormanlık alanların geçilmesinin ardından Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde son bulacak.