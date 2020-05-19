SPOR Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu

SPOR Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusuDeniz TOKAT DENİZLİ (DHA) - Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğiu gibi İstiklal Marşı çalındı.

SPOR Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu
19.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:27
SPOR Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu
Deniz TOKAT DENİZLİ (DHA) - Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğiu gibi İstiklal Marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlardaki gibi Denizli Atatürk Stadı'nda da İstiklal Marşı coşkusu yaşandı. Stadın hoparlörlerinden 3 kez arka arkaya İstiklal Marşı yayını yapılırken, çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkıp saygı duruşunda bulunarak milli marşa eşlik etti. Statta daha sonra çeşitli marş ve şarkılar çalınarak, 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı.
Etkinliğe katılan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, statta coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirtti. Marşımızın ebediyete kadar okunmaya devam edileceğini ifade eden İbanoğlu, Bugün hem gençliği, hem Atatürk'ü, hem de cumhuriyetin değerlerin anlamak ve hatırlamak için bir kez daha bir araya geldik. 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü biraz buruk kutluyoruz. Dünyadaki koronavirüs pandemisi nedeniyle biz de ülke olarak bu durumdan etkilenmiş bulunmaktayız. Ancak bu bizim coşkumuza vatanımıza, milletimize, devletimize bağlılığımıza en küçük bir engel oluşturmuyor. Coşkumuzu vatan millet aşkını daha da büyüten bir kıvılcım şeklinde bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyaya bu hissiyatı verdiğimizi düşünüyorum dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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