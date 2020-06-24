SPOR Denizlispor'da Bülent Uygun'dan eleştiri

SPOR Denizlispor'da Bülent Uygun'dan eleştiriDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı verdiği kararlar nedeniyle eleştirdi.

24.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:46
SPOR Denizlispor'da Bülent Uygun'dan eleştiri
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı verdiği kararlar nedeniyle eleştirdi. Uygun, maç 1-1 devam ederken Kalkavan'ın kararının maçın kaderini etkilediğini ifade ederek, "Hakem Mete Kalkavan'ı gördüğümde aynı hareketi uygulayacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idmanda sakatlığı süren Ogenyi Onazi, Isaac Sackey ve Recep Niyaz takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Uygun, Beşiktaş karşısında 5-1'lik bir skor beklemediklerini söyledi. Uygun, koronavirüs süreci sonrası takımdan ayrılan oyuncular ve yaşanan sakatlıkların kadrolarında daralmaya yol açtığını belirtti.
UYGUN'DAN METE KALKAVAN'A ELEŞTİRİ
Uygun, Beşiktaş maçında verdiği kararlar nedeniyle hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Maçın kaderini etkilediğini belirten Uygun, "Beşiktaş maçına baktığımızda, skor 1-1 iken Aissati soldan gidiyor; hakem Mete Kalkavan'ı gördüğümde aynı hareketi uygulayacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz. Kendisinin nasıl pozisyonunu kaybettiğini de. O pozisyondan sonra dönen top gol oldu. Kaçırdığımız 3-4 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu var. Sonuçta maçta istemediğimiz bir skor aldık? dedi.
"GEMİ LİMANA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YANAŞACAKTIR"
Çaykur Rizespor maçından iyi bir skorla ayrılmak istediklerini ifade eden Uygun, "Rakibimizin iyi ve geniş bir kadrosu var. Bizim için de onlar için de zor bir maç olacak. Puanlarla oradan dönmek istiyoruz. Denizlispor'umuzun gemisi limana güvenli bir şekilde yanaşacaktır. Oynadığımız takımlar şampiyonluğa oynuyor. Bunları yensek zaten zirvede olurduk. Buna rağmen Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'ı yenebilecek durumdaydık. Bazen futbolun doğasında bunlar var. Bu demek değil ki iş bitti. Önümüzdeki süreçte performansımızı en üst düzeye çıkaracağız" diye konuştu.
"ADALETİ DAĞITACAK OLAN HAKEMLER"
Bu süreçte herkesin hakemlerden adil bir yönetim beklediğini ifade eden Uygun, "Ben 2007'den beri hakemler profesyonel olsun, sağlık, hayat sigortaları olsun, iyi antrenörler tarafından eğitilsin, bağımsız bir kurumları olsun diye hep anlattım. Adaleti dağıtacak olan hakemler. Hakemler formda değil. 15-20 gün Riva'ya topladık. Adamın koşacak hali yok. Sahanın ortasında yürüyerek maçın yüzde 70'ini bizim sahamızda yönetti. Söylesek olmuyor, söylemesek o da olmuyor. Süreç doğru yönetilmediği için herkes can havliyle bir şeyleri başarmanın derdinde. İnşallah biz Denizlispor olarak en az hasarla başarmış bir şekilde atlatırız ve yeni sezonda iyi bir planlamayla çok daha güzel şeylere imza atarız" ifadelerini kullandı. SPOR Denizlispor’da Bülent Uygun’dan eleştiri

Kaynak: DHA

Etiketler: Mete Kalkavan, Bülent Uygun, Denizlispor, Beşiktaş, Güncel, Haber

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