Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

SPOR Denizlispor'da Onazi boş durmuyor

SPOR Denizlispor'da Onazi boş durmuyorDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.

16.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:59
SPOR Denizlispor 'da Onazi boş durmuyor
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.
Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, "Karantinada 5'inci iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" açıklamasını yaptı. Onazi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu yeşil-siyahlılarda 6 lig maçında forma giyerken, 1 de asist yaptı. SPOR Denizlispor’da Onazi boş durmuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››SPOR Denizlispor'da Onazi boş durmuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: YÖK Başkanı Saraç: Ortak Araştırma Merkezi, Türkiye için ilk defa uygulanacak - Haber 11:20: FLAŞ - Haber 11:20: Bilgisayar almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 11:19: "BizVarız, yalnız değilsiniz" - Haber 11:19: Antalya'da, Kur'an kursu ve halk eğitim merkezi destekli maske üretimi - Haber 11:11: CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:23: Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış - Haber 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber