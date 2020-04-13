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SPOR Denizlispor'da Rodallega sıkı çalışıyor

SPOR Denizlispor'da Rodallega sıkı çalışıyorVIDEO YOKDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor.

13.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
SPOR Denizlispor 'da Rodallega sıkı çalışıyor
VIDEO YOK
Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -
SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formonu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.
Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşil-siyahlılarda 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı.
Öte yandan Ege ekibinde tüm futbolcuların verilen program doğrultusunde evlerinde çalıştığı açıklandı. Denizlispor 27 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idmanlara başlayacak. SPOR Denizlispor’da Rodallega sıkı çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, DHA, Güncel
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