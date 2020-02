Spor denizlispor teknik direktörü özdilek kazanırsak önümüz açık

SPOR Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek Kazanırsak önümüz açıkDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, son sıradaki Hes Kablo Kayserispor 'la oynanacak maç öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar diyen Özdilek, Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz dedi.Ligde alınan her puanın çok değerli olduğunu belirten Özdilek, Kazanamıyorsanız, kaybetmemek önemli bir olgudur. İki haftadır doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bireysel hatalarımızı minimize ettik. Bu hafta kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde Kayserispor ile karşılaşacağız. Onlar da ligdeki konumları itibariyle kazanmak için oynayacaklardır. Bu ligde içerde ve dışarda her maç çok zor. Biz aynı ciddiyet ve kararlılıkla, seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz diye konuştu.İç sahada sezon başından beri galip gelememe sıkıntısı yaşayan Denizlispor'da taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mehmet Özdilek, Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından birisiyiz. Bu önemli bir başarı grafiği. İçeride de tam tersi, zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık. Kazanabileceğimiz çok maçı bireysel hatalar nedeniyle kazanamadık. Deplasmanda bu hatalardan imtina ediyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Biz her hafta kendimizi ileri taşıyoruz. İkinci yarıda 4 maçtır kazanamıyoruz. Kolay da kaybetmiyoruz. Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar. Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz. Bizim içi en kıymetli olan, bu hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı olacak ifadelerini kullandı.RECEP NİYAZ KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZDenizlispor'da cumartesi günü sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Recep Niyaz, 3 puanla kara bulutları dağıtmak istediklerini söyledi. Recep, Kayserispor geçen hafta son dakikada gol yedi ve puan kaybetti. Onlar da ısrarla yukarı tırmanmak istiyor. Kolay bir maç olmayacak. Puan sıralamasında altta olsalar da kesinlikle kolay bir maç olmayacak, zorlanacağız. Biz iyi bir takımız. İçerde kazanmakta zorluk çekiyoruz ama bu sürecin de geçici olduğuna inanıyorum. Ben Kayserispor maçında kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Bizim için hakikaten kazandıktan sonra ligin büyük bir bölümünü tamamlamış olabiliriz. Çünkü rakiplerimiz kendi aralarında oynuyor. İçerde oynayacağımız iki rakibimiz daha var. Kayserispor maçından 3 puan alacağımıza hem taraftar hem camia hem futbolcular olarak bu hasrete son vereceğimize inanıyorum şeklinde konuştu.Ligde forma giyemediği dönemlerde üzüntü yaşadığını ifade eden Recep Niyaz, Ben hiç bir zaman çalışmayı bırakmadım. Bizim işimiz bu, buraya her gün gelmeliyiz ve antrenman yapmak zorundayız. Ben Göztepe maçında hazır olmamış olsaydım, takım içinde sırıtsaydım belki Konyaspor maçında oynamayacaktım. Bundan sonraki süreçte oynarım veya oynamam açıkçası bu süreçten sonra çok önemli değil. Çünkü hepimizin ortak çıkarı olan bir Denizlispor camiası var. Mümkün olduğunca bu camiayı üst sıralara taşımak hepimizin amacı. Ben de bu camianın bir neferi evladı olarak elimden geldiğince mücadeleyi gösteriyorum. Oynamadığım zaman çok fazla üzülüyorum çünkü bu takıma çok fazla emek vermek isteyenlerdenim. Ama karar veren biz değiliz, kararı hocamız veriyor. Ama şuna inanıyorum ki oynayan her oyuncuda elimizden geldiği kadar bu takıma layık olmaya çalışıyor. Yeter ki kötü mücadele etmeyelim dedi.ÖZEL KONUKLARDenizli'de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, antrenman öncesi Denizlispor'u ziyaret etti. Öğrenciler, teknik direktör Mehmet Özdilek'e çiçek verdi. Futbolcular zihinsel ve bedensel öğrencilerle yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Yeşil-siyahlılarda Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes'in sakatlıkları sürüyor.