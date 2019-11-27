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Spor denizlispor teknik direktörü özdilek: puan istikrarını yakalamamız gerekiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyorDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -Süper Lig'de taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek son verip derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, puan...

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:54
Teknik Direktörü Özdilek: Puan istikrarını yakalamamız gerekiyor
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) -
Süper Lig'de taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek son verip derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, puan istikrarını yakalamaları gerektiğini söyledi. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına hazırlanan yeşil-siyahlılarda Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde kritik bir haftada seyircileri önünde önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Takım olarak moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu kaydeden Özdilek, amaçlarının Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek olduğunu ve bunu yapabilecek güç ve potansiyellerinin bulunduğunu vurguladı.
Takım olarak her hafta gelişim katettiklerini dile getiren Özdilek, "Aslında içeride ve dışarıda oynadıklarınızdan çok ortaya koyduklarınız çok daha kıymetli ve değerli. Rakibi iyi tanıyoruz. Güçlü olduğu yönler ile oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği anlar var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız. Takımın hem morali hem de birlikteliği üst seviyede. Bunu da hafta sonu sahaya yansıtarak istediğimizi elde ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Her maça tek tek baktıklarını, devrenin bitimine 5 maç kaldığını belirten Mehmet Özdilek, her puana talip olduklarını ifade etti.
Özdilek, "Biz ligdeki dalgalanmayı çok yaşamadan istikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben geri kalan maçlardan ürkmem. Her maça aynı anlayışı ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep maçı olacak. İnşallah yakaladığımız bu moral ve galibiyet serisini deplasmanda üzerine koyarak devam ettirmek bizi biraz daha farklı bir yere taşıyacaktır. Çünkü kazanmanın moral açısından ve konum açısından takımları nerelere taşıdığını biliyoruz" diye konuştu.
RODALLEGA GOL BASKISI YAŞIYOR
Denizlispor'da sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak forma giydiği 9 maçta 2 kez ağları sarsabilen Hugo Rodallega, gol baskısı yaşadığını söyledi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde 15 gol atan, Denizlispor'da 7 maçta suskun kalıp 3 hafta ise sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı, "Rakabet derecesi yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Bu yüzden zorlukların önüne geçmek için iyi hazırlanmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışarak hazır olmaya çalışıyoruz. Rekabetin bol yaşandığı ligde iyi çalışırsanız tutunabilirsiniz" dedi.
Ligde uzun süredir gol atamamasının kendisinde baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli oyuncu, "Geçen yıl bu dönemlerde 8-9 gol atmıştım. O dönemde de gol baskısı yaşıyordum. Takımlar beni gol atmam için transfer ediyor. Şu ana kadar henüz 2 gol atabilmemin baskısını yaşıyorum. Buraya takımıma katkıda bulunmak için geldim. Her zaman daha çok çalışarak goller atmak istiyorum" diye konuştu.
Spor denizlispor teknik direktörü özdilek: puan istikrarını yakalamamız gerekiyor

Çaykur Rizespor, Mehmet Özdilek, Denizlispor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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