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SPOR Derbi için takımlar stada geldi

SPOR Derbi için takımlar stada geldiAli DANAŞ İSTANBUL,(DHA)Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldiDerbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi.

15.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:04
SPOR Derbi için takımlar stada geldi
Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi
Derbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi. Siyah beyazlı takımın hemen ardından ev sahibi ekip Galatasaray da stada giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi. SPOR Derbi için takımlar stada geldi

Kaynak: DHA

Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, DHA, Güncel

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