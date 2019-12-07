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Spor derin toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğüİSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

07.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:41
SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü
İSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, 'nın şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.
Daha önce Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Kulübü sporcusu Derin Toparlak, bir başarıya da Polonya'da imza attı.
Poznan şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 800 metre yarışında 63823'lük derecesiyle 3'üncülük elde eden Derin Toparlak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor derin toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

Polonya, Poznan, Güncel

Kaynak: DHA


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