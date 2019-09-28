Haberler » Güncel » Haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü

İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar dev maçtan saatler önce Taksim'de toplandı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Galatasaraylılar da Taksim'de bir araya geldi. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü.

28.09.2019 16:57

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüm Türkiye'de futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini beklerken, İstanbul'da ise sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli renklere gönül veren birçok taraftar maça saatler kala sokaklara çıktı. Taksim'de maç saatini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak dev derbinin heyecanını erkenden yaşamaya başladı. Galibiyetten emin olduklarını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'dan gol beklediklerini dile getirdi. Avrupa'dan gelen gurbetçi Galatasaraylılar, Taksim'de yaptığı alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

'PARA ÖNEMLİ DEĞİL'

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden de karşılaşmayı izlemek için çok sayıda Galatasaraylı İstanbul'a geldi. Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı gurbetçiler, harcadıkları paranın önemli olmadığını ve Galatasaray için değdiğini söyledi.

ESNAF MUTLU

Karşılaşmadan saatler önce bölgeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, restoran ve kafelerde maç saatini bekliyor. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Bu durumdan çok memnun olan esnaf ise satışların özellikle derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü

Galatasaray, İstanbul, Taksim, Spor, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(7)
SADO:BU İNSANLAR OLAN FELAKETLERİ NEKADAR CABUK UNUTUYORLAR DÜNYA YIKILSA EN FAZLA 3 GÜN İNSANLAR ZIVANADAN GİTTİKCE ÇIKIYOR RABİM UYARIYOR HABİRE FELAKETLER VERİYOR AMA CAHİL TOPLUM FARKINA VARMIYOR ESKİ KAVİMLERDE ALLAHINI COK CABUK UNUTURLARDI ONLARI UYARICI ELÇİ PEYGAMBERLER GÖNDERİLDİ ONLALARSA ZIVANADAN CIKTIKLARI ICIN HELAK EDİLDİ BİZİ DE RABBİM UYARIYOR ALLAHA DOU İBADET EDİCEMİZE BU CAHİLLİK PESİNDE KOŞTURUYORUZ RABBİM BİZİ ISLA ETSIN
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ASLI:NE YAPSALARDI?????? HAYAT DEVAM EDİYOR BU DÜNYAYA BİR KERE GELİYORUZ HAYATI BİR KERE YAŞIYORUZ HERKEZ KENDİNİ MUTLU EDEN NEYSE ONU YAPMALI ÖYLE YAŞAMALI SONUNDA TOPRAĞIN ALTINDA ÇÜRÜYÜP GİDECEĞİZ.
Yayından Kaldır
1 2
ASLI:BİR ASLAN MİYAW DEDİ MİNİK KANARYA KÜKREDİ. . .
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
DİŞİ KARTAL ASLI:GUY DEĞİL GAY ZATEN BU RENKLİ SPORLARIN HEPSİ ÖYLE DEĞİLMİ???????
Yayından Kaldır
0 1
VOLKAN:Aslan miyav dediyse demkki guy olmuş
Yayından Kaldır
1 1
SADRİ:hey maşallah aslanlara şikecilere fark atın
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
23:08 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Altay Bayındır
23:06 Srinagar'da son 24 saatte 23 gösteri
23:04 Mutlu çocuk festivali'ne yoğun ilgi
23:04 Libya'da, UMH'den BAE'ye "Sirte'yi vurdu" suçlaması
23:04 Spor falcao imza attı
23:02 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal