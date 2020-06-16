SPOR Dev maç öncesinde takımlar Ülker Stadyumu'na ulaştı

SPOR Dev maç öncesinde takımlar Ülker Stadyumu'na ulaştıMUSTAFA AKIN-KAAN ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları stada geldi.

16.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:39
SPOR Dev maç öncesinde takımlar Ülker Stadyumu'na ulaştı
MUSTAFA AKIN-KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları stada geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Ülker Stadyumu'na geldi. Stada giriş yapan ilk takım ev sahibi Fenerbahçe olurken, sonrasında Trabzonspor takımını taşıyan otobüs stada ulaştı. Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili kafileyle stada geldi. SPOR Dev maç öncesinde takımlar Ülker Stadyumu’na ulaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Haber

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