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Spor diplomatik ve iş insanları golf turnuvası sona erdi

Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.

30.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:11
Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi
Namık Kemal KILINÇSERİK ( ), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası tamamlandı. Bir günlük turnuvaya Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin diplomatlarıyla Türkiye'deki bazı iş insanları katıldı. Takımlar halinde mücadelelerin olduğu turnuvada tanınmış iş insanlarından Fikret Öztürk, Mehmet Aygün ve Ali Akkanat da oynadı. Turnuva sonunda iş insanları 13, diplomatlar 11 oyun kazandı.
Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Regnum Carya Otelleri sahibi Fikret Öztürk tarafından verildi.
Spor diplomatik ve iş insanları golf turnuvası sona erdi

Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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