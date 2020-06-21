SPOR Diyarbakır'da çocuklar 'Köyde Kal Spor Yap' projesiyle sporla buluşuyor

SPOR Diyarbakır'da çocuklar 'Köyde Kal Spor Yap' projesiyle sporla buluşuyorNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,(DHA)- Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Köyde Kal Spor Yap Projesi' kapsamında, köylerde yaşayan çocukların sporla tanışması için, onlarla bir araya gelip, malzeme desteğinde bulunuyor.

21.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:23
SPOR Diyarbakır'da çocuklar 'Köyde Kal Spor Yap' projesiyle sporla buluşuyor
Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA)- Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Köyde Kal Spor Yap Projesi' kapsamında, köylerde yaşayan çocukların sporla tanışması için, onlarla bir araya gelip, malzeme desteğinde bulunuyor.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen proje için 20 köy seçildi. Pandemi sürecinde çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen Köyde Kal Spor Yap Projesi'nin tanıtımı; gerekli sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, proje kapsamında; voleybol filesi, voleybol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Daha sonrasında atletizm branşında; çocuk atletizm etkinlikleri, köyün en hızlısı (30 m), en güçlüsü (gülle atma), en uzak atlayan etkinlikleri yapıldı. Dereceye girenler ve yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler ve madalya verildi.
DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ VE YURDUM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANI ÇETİN: BİRKAÇ ÇOCUĞA DOKUNDUYSAK NE MUTLU
Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube Müdürü ve Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Çetin, çocukların madalyaya bakışlarının anlatılmaz olduğunu belirterek, 'Bende ilk madalyamı aldığımda 11 yaşındaydım. Bütün gün boyumdaydı ve onunla uyumuştum. Çok mutluluk verici. Buraya geldiğimden bu yana beni en mutlu eden birkaç günden biri oldu. Bu gittiğimiz yer birkaç yıl öncesine kadar terörün elindeydi. Askeri noktada bile tehlikeli diye bizi uyardılar. Duygusu ve amacı büyük. Birkaç çocuğa dokunduysak ne mutlu. Gittiğimiz yer dağda 5 haneli bir mezraydı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir önderliğinde projenin daha çok çocukla buluşması için çalışıyoruz' dedi. SPOR Diyarbakır’da çocuklar ’Köyde Kal Spor Yap’ projesiyle sporla buluşuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Aydın, DHA, Güncel, Haber

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