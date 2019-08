SPOR Down sendromlu şampiyondan Başkan Zeybek'e ziyaret

Down sendromlu şampiyondan Başkan Zeybek'e ziyaretSatılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcu Münevvere Yılmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1'i altın 4 madalya kazanan milli sporcu Münevvere Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Kocatepe Eğitim Uygulama Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan annesi Hanife Yılmaz ile antrenörü Oğuz Özavar'ın da eşlik ettiği Yılmaz'ı tebrik eden Başkan Mehmet Zeybek, sporcuya Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim ile saat hediye etti.'BİZLERİ GURURLANDIRDI'Münevvere Yılmaz'a yaşattığı gururdan dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet Zeybek, milli sporcunun şampiyonada Afyonkarahisar ve Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirtti. Zeybek, "Ben kendisinin her zaman başarılı olacağına inanıyorum. Bu azim ve gayret kendisinde olduğu müddetçe, ailesi ve hocalarının destekleri ve Allah'ın izniyle başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.'ÇOK MUTLUYUM'Milli sporcu Münevvere Yılmaz da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek, elde ettiği başarıların kendisini de çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörü Oğuz Özavar'ın yıllardır üzerinde çok emeği olduğunu vurgulayan Yılmaz, ayrıca kulüp başkanı olan annesi Hanife Yılmaz, babası Ahmet Yılmaz ve ailesinin tüm fertlerinin de kendisine çok büyük destek verdiğini söyledi.