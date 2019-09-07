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Spor dünya motokros şampiyonası başladı

Dünya Motokros Şampiyonası başladıMustafa AKIN-Ali DANAŞ-Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, sıralama turları ile başladı.

07.09.2019 12:41
Dünya Motokros Şampiyonası başladı
Mustafa AKIN-Ali DANAŞ-Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, sıralama turları ile başladı.
Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda 90 yabancı, 5 Türk, toplamda 95 sporcunun mücadelesi sıralama turları ile start aldı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde MXGP ve MXGP2 sıralama turuyla başlayan organizasyonda, EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası 1'inci yarışı ile WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1'inci yarışı bugün koşulacak.
Spor dünya motokros şampiyonası başladı

Afyon, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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