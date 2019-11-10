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Spor dünyaca ünlü golfçülerden atatürk'e saygı

SPOR Dünyaca ünlü golfçülerden Atatürk'e SaygıNamık Kemal KILINÇ - SERİK / DHAAntalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle...

10.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:29
SPOR Dünyaca ünlü golfçülerden Atatürk'e Saygı
Namık Kemal KILINÇ - SERİK/ DHA
Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu.
ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda saat 09.05' te çalan siren sesi ile birlikte dünyaca ünlü golfçüler ısınma hareketlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler.
Turnuvanın son gününe gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ve saygı duruşu sırasında Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulundu.
Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ulu önder Atatürk'ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.
Spor dünyaca ünlü golfçülerden atatürk'e saygı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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