Haberler » Güncel » Spor dünyası Ağrı için 2020 yılı 'Neden Olmasın' dedi - Haber

Spor dünyası Ağrı için 2020 yılı "Neden Olmasın" dedi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı Turizm'de "2020 Yılı İshak Paşa Sarayı Yılı" olsun kampanyasına destek her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

04.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:06Spor dünyası Ağrı için 2020 yılı
AK Parti Ekrem Çelebi'nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı Turizm'de "2020 Yılı İshak Paşa Sarayı Yılı" olsun kampanyasına destek her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan "2020İshakPaşaSarayıYılıOlsun" etiketi ile yapılan paylaşımlardan sonra Türkiye'nin alanında başarılı olmuş adamları ve sporcuları da, Ağrılıların bu kampanyasına destek verdiler. Sosyal medyadaki desteklerin derlendiği videonun ana teması ise "Neden Olmasın" ifadesi oldu.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ünlü teknik adamlar Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı'nın yanı sıra Milli Boksör Adem Kılıççı, Milli Güreşçi Taha Akgül, Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay'da bu desteği veren sporcular arasında yer aldı.

Bir zamanlar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün formasını giyen Mustafa Özer ve Serkan Balcı'da 2020 yılının Ağrı'nın yılı olmasını dileyen spor adamları kervanında yer alan isimler olarak göze çarptı.

Video'da iki futbolcuda bu paylaşıma katkıda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor futbolcusu İbrahim Akdağ ile Ağrı Spor kaptanı Oğuzhan Yıldırım'da 2020 yılının " İshak Paşa Sarayı Yılı" olması için temennilerini dile getirdi.

Video kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı. - AĞRI

İshak Paşa Sarayı, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:40 Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı - Haber
19:40 Kayseri ve Malatya için kuvvetli kar uyarısı - Haber
19:40 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
19:39 Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:35 Cerablus'ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:42:01