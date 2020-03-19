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Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler

*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.

19.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:00
Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler

*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.



Futbol



Mikel Arteta - Arsenal


Callum Hudson-Odoi – Chelsea

Daniele Rugani, Blaise Matuidi – Juventus

Callum Horn, Timo Hübers – Hannover 96

Hyun-Jun Suk – Troyes

Luca Kilian – Paderborn

Jorge Jesus – Flamengo

Patrick Cutrone, German Pezella, Dusan Vlahovic – Fiorentina


Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala – Valencia

Omar Colley, Manolo Gabbiadini, Antonino Gumina, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Fabio Depaoli – Sampdoria

İsmi açıklanmayan üç futbolcu - Alaves


Basketbol


Trey Thompkins – Real Madrid

Kevin Durant ve ismi açıklanmayan üç oyuncu – Brooklyn Nets


Rudy Gobert, Donovan Mitchell – Utah Jazz

Christian Wood – Detroit Pistons


Bisiklet



Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze – Birleşik Arap Emirlikleri Bisiklet Takımı


Buz Hokeyi


Antti Törmanen – EHC Biel

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler : Mikel Arteta, Chelsea, Arsenal, Futbol, Spor

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