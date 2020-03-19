Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler
*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.
*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.
Futbol
Mikel Arteta - Arsenal
Callum Hudson-Odoi – Chelsea
Daniele Rugani, Blaise Matuidi – Juventus
Callum Horn, Timo Hübers – Hannover 96
Hyun-Jun Suk – Troyes
Luca Kilian – Paderborn
Jorge Jesus – Flamengo
Patrick Cutrone, German Pezella, Dusan Vlahovic – Fiorentina
Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala – Valencia
Omar Colley, Manolo Gabbiadini, Antonino Gumina, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Fabio Depaoli – Sampdoria
İsmi açıklanmayan üç futbolcu - Alaves
Basketbol
Trey Thompkins – Real Madrid
Kevin Durant ve ismi açıklanmayan üç oyuncu – Brooklyn Nets
Rudy Gobert, Donovan Mitchell – Utah Jazz
Christian Wood – Detroit Pistons
Bisiklet
Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze – Birleşik Arap Emirlikleri Bisiklet Takımı
Buz Hokeyi
Antti Törmanen – EHC Biel
Kaynak: EuroSport.com