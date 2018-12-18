Spor Dünyasında 'Yılın En'leri Belli Oldu!

Araştırmaya göre Türkiye Süper Ligi 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu Muslera, en iyi basketbolcusu ise Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu oldu. Futbol ve basketbolda en iyi antrenörlerin Fatih Terim ve Obradovic olarak belirlendiği araştırmada katılımcılara göre yılın spor olayı Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olması…

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 'Yılın En'leri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre spor dünyasında 2018 yılının en iyileri belirlendi. 2017-2018 sezonu Türkiye Süper Ligi'nin en iyi futbolcusu Galatasaray'lı Fernando Muslera, yılın basketbolcusu ise Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu çıktı. Katılımcılara göre yılın en iyi spor olayı Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması. Türkiye'nin en iyi antrenörleri ise futbolda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basketbolda ise Fenerbahçe Basketbol Takımı Antrenörü Zeljko Obradovic oldu.

28 Kasım-5 Aralık 2018 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili 4.392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara 'bu yılın en'leri hakkında sorular yöneltildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE SPOR DÜNYASININ ENLERİ:

2018 YILI TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NİN EN İYİ FUTBOLCUSU: FERNANDO MUSLERA/ GALATASARAY

2018 YILININ EN İYİ BASKETBOLCUSU: AHMET DÜVERİOĞLU/ FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI

2018 YILININ EN İYİ FUTBOL TEKNİK DİREKTÖRÜ: FATİH TERİM/ GALATASARAY

2018 YILININ EN İYİ BASKETBOL ANTRENÖRÜ: ZELJKO OBRADOVİC/ FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI

2018 YILININ SPOR OLAYI: ALİ KOÇ'UN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Bültenler