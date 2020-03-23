Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2) - Spor

Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2)

Trabzonspor: Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzBerna Gözbaşı: İnşallah "Nerede kalmıştık" diyerek aramıza döneceksinizOzan Kabak: Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocamYusuf Günay: En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir...

23.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:26
Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2)

Trabzon spor : Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Berna Gözbaşı: İnşallah "Nerede kalmıştık" diyerek aramıza döneceksiniz

Ozan Kabak: Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam

Yusuf Günay: En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI:

"Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim'in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah 'Nerede kalmıştık' diyerek aramıza döneceksiniz."

TRABZONSPOR:

"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal."

OZAN KABAK:

"Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. #BirlikteYeneceğiz!"

YUSUF GÜNAY:

"Çok geçmiş olsun kıymetli hocam, Allah'tan acil şifa diliyorum, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Trabzonspor, Fatih Terim, Yusuf Günay, Ozan Kabak, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz’den test kararı Spor
Terim'in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz'den test kararı
Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen’den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim’den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim’in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim’de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın test sonuçları çıktı! Spor
Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın test sonuçları çıktı!
G.Saray’dan Fatih Terim’e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki Spor
G.Saray'dan Fatih Terim'e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki

Son Dakika Spor Haberleri

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı - Spor Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok" - Spor Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Felipe Melo'dan Fatih Terim paylaşımı! - Spor Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Spor Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek - Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler - Spor Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading