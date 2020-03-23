Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2)
Trabzonspor: Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzBerna Gözbaşı: İnşallah "Nerede kalmıştık" diyerek aramıza döneceksinizOzan Kabak: Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocamYusuf Günay: En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir...
23.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:26
Trabzon spor : Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
Berna Gözbaşı: İnşallah "Nerede kalmıştık" diyerek aramıza döneceksiniz
Ozan Kabak: Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam
Yusuf Günay: En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:
HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI:"Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim'in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah 'Nerede kalmıştık' diyerek aramıza döneceksiniz."TRABZONSPOR: "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal."OZAN KABAK: "Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. #BirlikteYeneceğiz!"YUSUF GÜNAY:
"Çok geçmiş olsun kıymetli hocam, Allah'tan acil şifa diliyorum, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir."
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Kaynak: DHA
Etiketler : Trabzonspor, Fatih Terim, Yusuf Günay, Ozan Kabak, Spor