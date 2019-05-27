SPOR Edin DzekoTatil için buradayım... Mirsad Türkcan Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse

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SPOR Edin DzekoTatil için buradayım... Mirsad Türkcan Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelseMirsad Türkcan Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelseDzeko, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyorPeşinde dünya devleri var ve sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zorEnver ALAS, İbrahim YILDIZ İSTANBUL,(DHA)İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Türkcan, Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse dedi.DZEKO KEŞKE FENERBAHÇE'YE GELSEMenajer Mirsad Türkcan, Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirirken, Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Eşi de Türkiye'yi çok seviyor. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek. Kısa bir zamanı vardı ve beraber vakit geçirme fırsatı bulduk diye konuştu.DZEKO, FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan Türkcan, Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor açıklamasında bulundu.EDIN DZEKO TATİL İÇİN BURADAYIMÖte yandan İstanbul'un boğazında kısa bir tur yapan ve dostlarıyla yemekte bir araya gelen Dzeko, Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'na döndü. alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu; Sadece tatil için buradayım açıklamasında bulundu. Dzeko, eşi ile birlikte 1 Hazıran'a kadar Türkiye'de tatil yapacak.