SPOR Edin Visca'nın açıklamaları
SPOR Edin Visca'nın açıklamaları(Tür: Spor)
12.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:58
SPOR Edin Visca'nın açıklamaları
(Tür: Spor)
(Tür: Spor)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Edin Visca'nın açıklamaları
Etiketler : Edin Visca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti