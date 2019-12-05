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Spor Eğitimi Daire Başkanı Çebi Niğde'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanı ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Niğde'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

05.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:38Spor Eğitimi Daire Başkanı Çebi Niğde'de
Gençlik ve Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanı ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi, 'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Çebi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda düzenlenen seminerde, yeni antrenör eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Çebi, antrenörlerin sorunlarını dinledi.
Çebi, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve şube müdürleriyle Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde çalışan Bayan Güreş Milli Takımını ziyaret ederek, genç sporculara tecrübelerini anlattı ve başarılarının devamını diledi.
İlker Ötgünlü, burada yaptığı açıklamada, Çebi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Çebi'nin bu ziyareti, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarması, sporcularımızın motivasyonunu en üst düzeye çıkartacaktır." dedi.

Selçuk Çebi, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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