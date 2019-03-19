Spor Ekipmanları Sektörünün Temsilcileri Antalya'da Buluşacak

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Antalya'da spora ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri, Aktiviteleri Fuarı açılacak.ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, düzenlediği basın toplantısında, Antalya Fuar ve Kongre Merkezince organize edilen fuarın, 22 Mart'ta Antalya EXPO Center'da kapılarını açacağını söyledi.Fuarın spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getireceğini belirten Bıdı, Gençlik ve Spor Bakanlığının destek verdiği etkinliğin sporseverlere şölen yaşatacağını ifade etti.Türkiye ve dünya çapında önemli isimleri ANFAŞ EXPO Center'da Antalyalı sporseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Bıdı, "Festival havasında gerçekleşecek, 7'den 70'e tüm yaş gruplarının katılabileceği organizasyon çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek paket programlar içinde pilates, detox plates, hatha yoga, yin yoga, kangoo power, bisiklet, zumba, jumping fitness, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alacak." dedi.Bıdı, spor ekipmanları, donanımları, sporcu performans ürünleri, giyim ve aksesuarları, gıda takviyelerinin sergileneceği fuarda, 90 firmanın 220 ürününün tanıtılacağını, çeşitli spor kulüplerinden katılımcıların da organizasyonda yer alacağını söyledi.Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası düzenlenecekFuar kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nın düzenleneceğini bildiren Bıdı, Antalya'nın dünya çapında tanınan başarılı sporcuları ağırlayacağını dile getirdi.Aspendos Yılı koşusuAli Bıdı, "Aspendos Yılı" kapsamında da 24 Mart'ta sağlıklı yaşam koşusu düzenleneceğini, Profesyonel Modellik Yarışması'na katılan 32 ülkenin güzelleriyle Antalya'da koşacaklarını belirtti.Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şirin de 23 Mart'ta başlayacak şampiyonanın 26 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.Organizasyona en az 800 sporcunun katılmasını beklediklerini belirten Şirin, bu tür etkinliklerin spora olan ilgiyi artırdığına işaret etti.Şirin, bazı gençlerin vücut geliştirmek için sağlıksız ürünlere yöneldiğine dikkati çekti. Doping kullanımına karşı olduklarını ve yarışmalardan önce testler yaptıklarını anlatan Şirin, gençlere sağlıklı yaşam için zararlı maddelerden uzak durmalarını tavsiye etti.