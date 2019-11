SPOR Elif Özdemir Sporda doğru eğitim önemli İstanbul ,(DHA) -Çok sayıda milli ve olimpik sporcuların çalışmalarına evsahipliği yapan Gloria Sports Arena aynı zamanda dünyaca ünlü sporcuların çalışmasına olanak sağlıyor. 50'den fazla fazla branşta spor yapma imkanı sağlayan ve hem profesyonel sporcular hem de takımlar için benzersiz deneyimler sunan Gloria Sports Arena'nın CEO'su Elif Özdemir, İstanbul'da katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sporda çok iyi yerlere gelebileceğini aktaran Elif Özdemir, her şeyin öncesinde eğitimin önemine dikkati çekti.Ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Elif Özdemir, doğru eğitimin gerekliliğine vurgu yaparak şunları dile getirdi Ben dünyanın her yerine baktım, Çin'de, ABD'de, İngiltere'de bunun çok örneklerini görüyoruz ama baktığımızda dikey düzey bir eğilim var. Bu nedir Her şeyin önce eğitimle başlamasıdır. O yüzden biz de madem böyle kapasitelerimiz ve eğilimlerimiz var, o zaman önce Antalya'daki gençlerimizi eğiterek, dediğim gibi cinsiyet eşitliği ve sporun bilinciyle eğiterek, bunu sadece çocuklara değil antrenörlere antrenmanda antrenör konseptini geliştirerek yapmaya çalışıyoruz.