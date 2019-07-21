Haberler» Güncel» Haber

SPOR Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti

SPOR Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çektiİSTANBUL,(DHA) - Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

21.07.2019 15:10
SPOR Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti
İSTANBUL,(DHA) - Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.
Fenerbahçe'nin adı Napoli ile anılan futbolcusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken video paylaştı.
Genç orta saha oyuncusunun paylaşımı sarı-lacivertli ekibe veda etti şeklinde yorumlandı. Arabanın içinden çektiği videoda sarı-lacivertli kalpler ve el sallama emojisi paylaşan Eljif Elmas, Fenerbahçe hashtagi ile de tüm gözleri üzerine çevirdi.
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı yeni sezon öncesi hazırlık maçları kadrosuna da dahil edilmedi. SPOR Eljif Elmas'ın paylaşımı dikkatleri çekti
Kaynak: DHA
Eljif Elmas, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:37   Mersin'de 3 gün sanat ve spor konuşuldu
15:37   (Havadan görüntülerle)-İSTANBUL BOĞAZI'NI KULAÇ ATARAK GEÇTİLER (2)
15:36   Baltayla öldürüp, varilde yakma cinayetinde gelinler de gözaltında
15:36   2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi
15:35   Deprem profesöründen rahatlatan açıklama
15:35   (Havadan görüntülerle)-İSTANBUL BOĞAZI'NI KULAÇ ATARAK GEÇTİLER
15:35   DHA YURT BÜLTENİ -13