Spor emine avcu en büyük hedefim ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek

SPOR Emine Avcu En büyük hedefim ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmekAilem her zaman yanımdaydıAhmet Serdar Emir Hedeflerim Türkiye ile kısıtlı değilHiçbir şeyin engel olmadığını göstermeye çalışıyoruzDuran Arslan 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda milli takım olarak madalyalar ile döneceğizYağmur YETİMOĞLU - Ahmet Turhan ALTAY - Doğuştan sol kolunun yarısı ve 2 bacağı olmayan yüzücü Emine Avucu, Ben yüzmeye başlayalı bir buçuk sene oldu ve bu sürede dünya barajlarını geçtim ve önümüzdeki sene olimpiyatlara katılacağım. En büyük hedefim milli sporcu olup ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek dedi.Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 5 Türkiye birinciliği, 3 Dünya A barajı, 1 Dünya B barajı derecesi bulunan Emine Avucu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yüzme antrenörü Duran Arslan ile engelli sporcular Ahmet Serdar Emir ve Muammer Can Demirci de DHA'ya konuştu.Spora başlama sürecinden bahseden Emine Avucu, Hayatım çok sıradan gidiyordu, 'bir spor yapmalıyım' dedim. İnternetten spor dallarını araştırdım, içime doğan his yüzmeydi, ben de onu tercih ettim. Önümüzdeki sene yani 2020'de Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar olacak. Bunlara klasifikasyon ölçümü gerçekleşmesi gerekiyor ve Spor Bakanımız bana söz verdi, bunun gerçekleşmesi için beni destekleyecekler. Önümüzdeki senelerde bu iki yarışmaya katılıp ülkemizi milli takımda temsil edeceğim. Her engellinin ya da normal bireyin hayatında zorluklar var, ulaşım sıkıntısı olsun, maddi ya da manevi sıkıntı olsun. Kendimi pozitif düşüncelere sokarak olumsuz düşüncelerden sıyrıldım ifadelerini kullandı.AİLEM HER ZAMAN YANIMDAYDIKendisini engelli olarak görmediğini ve ailesinin hep destek verdiğini vurgulayan Avucu, Kalabalık bir aileye sahibim, sekiz kardeşiz. Ailem her zaman yanımdaydı, hep destek verdi. Beni ailem ya da arkadaş çevrem hiçbir zaman engelli olarak görmedi bunun sebebi ise benim kendimi engelli olarak görmemem. Elbette yaşadığım zorluklar var, dersten çıkıp koşa koşa antrenmana gidiyorsun. Hayatın her alanında bir zorluk var, zorluk olmadan asla güzellik olmuyor.Tekerlekli sandalye aracını kullanan ya da maddi durumu yetmeyen arkadaşlarım var, bunların içinde ben de varım. Ulaşım bizim için çok büyük bir sıkıntı, destek verebilmek için engelli araçlarını biraz daha artırmalılar dedi.EN BÜYÜK HEDEFİM ÜLKEMİZİ OLİMPİYATLARDA TEMSİL ETMEKHedefinin milli takım formasıyla Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Emine Avucu, Ben yüzmeye başlayalı bir buçuk sene oldu ve bu sürede dünya barajlarını geçtim ve önümüzdeki sene olimpiyatlara katılacağım. En büyük hedefim milli sporcu olup ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek. En büyük destekçim Rumeli Üniversitesi, bana yapılan özel bir palet var ve her gün antrenmanlarımda kullanıyorum. Bu palet, yüzmede koordinasyonumu geliştirmek için yardımcı bir etken. Kulübüm 2020 Olimpiyatları için bana her türlü maddi ve manevi desteği vermektedir şeklinde konuştu.AHMET SERDAR EMİR HEDEFLERİM TÜRKİYE İLE KISITLI DEĞİLYüzmeye başlama süreci hakkında konuşan Ahmet Serdar Emir, 2011 yılında gittiğim tatilde suya balıklama atlayarak boynumu kırdım. Boynumu kırdığımda omurilik felci geçirdim, boynumdan aşağı felç kaldı. 2 dakika civarı suda hareketsiz kaldım. Sudan ölü bir şekilde çıktım. Plajda hemşire ve doktorların yardımıyla suni tenesüf yapılarak hayata döndüm. 7 ay küsür yoğun bakımda kalıp sağlık problemlerimi giderdikten sonra 7 senelik bir fizik tedavi hayatım oldu. Fizik tedavi sürecinde şifayı nerede bulabileceğimi aramaya başladım. Her türlü spor alanına yöneldim. Hidroterapi de yani tedavi gördüğüm suda Duran hocam sayesinde yüzmeye başladım. Bir senedir yüzüyorum, Türkiye Şampiyonası'na katıldım. 2 Türkiye 2'nciliğim ve 3'üncülüğüm var. Hedeflerim Türkiye Şampiyonası'yla kısıtlı değil. Dünya ve olimpiyat barajı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok sıkı antrenmanlarımız var. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyoruz bu yönlerde. Hem İstanbul Rumeli Üniversitesi olsun hem belediyemizin vermiş olduğu imkanlar olsun bu engelleri rahat bir şekilde aşmamız yönünde yardımcı oluyorlar ifadelerini kullandı.HİÇBİR ŞEYİN ENGEL OLMADIĞI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZEngelleri aşıp yoluna devam ettiğini belirten Emir, Ailevi, maddi, manevi ve arkadaşlık olarak zor dönemlerim oldu. Asıl sorun yaşadığımız engeller değil de bunları nasıl veya ne kadar aşabildiğimiz. Ama hiçbir şeyin engel olmadığını gösterip bu yolda devam ediyoruz, örnek olmaya da çalışıyoruz. Engelliler ile ilgili çalışmaları İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bize verdikleri imkanlar oldukça iyi. Günde çift antrenman yapabiliyoruz. Bizim için ayırdıkları kulvarlar gerçekten çok değerli. Kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir kulvar. Bunun için de onlara çok teşekkür ediyoruz. Okul ve sporu beraber yürütmek oldukça zorlu oluyor. Aralarındaki mesafeler çok uzun. Ama dediğim gibi hiçbir şey engel değil. Onları aşıp yolumuza devam ediyoruz diye konuştu.DURAN ARSLAN 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI'NDA MİLLİ TAKIM OLARAK MADALYALAR İLE DÖNECEĞİZEngelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini ve 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda milli olarak madalyalar alarak döneceklerine inandığını belirten yüzme antrenörü Duran Arslan, Engelli bireylerde yüzmeyle ilgili doktora çalışmalarım oldu. Şu anda özel bireylerle yüzme çalışması yapıyoruz, o sporcularımızdan biri de Emine Avcu. Emine, yaklaşık bir buçuk yıldır yüzüyor ve çok yoğun antrenmanlar yapıyor. Bu sene dünya barajlarını geçti fakat uluslararası klasifikasyon ölçümü yapılmadığı için bu sene gitmek kısmet olmadı. Ama sağ olsun Spor Bakanımız ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız söz verdi, en yakın zamanda ilk açılacak ölçüme Emine'yi götürecekler. Seneye inşallah Emine, Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Emine gayretli ve çok çalışkan bir çocuk. Bu seviyeye gelebilmesi için haftanın 6 günü çift antrenman yaparak yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çocukların çok fazla gideri, masrafı oluyor, bu nedenle bu çocukların desteklenmesi gerekiyor. Bu destekçilerden biri de Rumeli Üniversitesi. Üniversite, bu çocukların yarışlara gidip gelmesinde, antrenmanda kullanılacak malzemelerin alınmasında destek veriyor. Emine'nin ayak protezi havuz içerisinde kullanılması için bulunmuyordu. Türkiye'de de bunun yapımı yok. Özel olarak bunu Rumeli Üniversitesi yaptırdı. İnşallah bu paletinde vesilesi ile 2020 yılında ülkemizi milli takım olarak temsil edip madalyalar ile döneceğiz dedi.Öte yandan İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen özel sporcu Muammer Can Demirci, Ben Muammer Can Demirci, yirmi yedi yaşımdayım ve yedi yıldır yüzüyorum. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda yedi tane madalya aldım, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı geçtim. İstanbul Maratonu'nu koştum ve madalya aldım. Bu sene Manş Denizi'ne gidecek ve orayı da geçeceğim şeklinde konuştu.