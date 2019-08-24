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SPOR Emine Bulut için Beşiktaş-Göztepe maçında sessiz protesto

SPOR Emine Bulut için Beşiktaş-Göztepe maçında sessiz protestoOlgucan KALKAN, İstanbul DHAGençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı.

24.08.2019 10:38
SPOR Emine Bulut için Beşiktaş-Göztepe maçında sessiz protesto
SPOR Emine Bulut için Beşiktaş-Göztepe maçında sessiz protesto
Olgucan KALKAN, İstanbul DHA
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı.
Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı.
Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikalık sessiz protestonun ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.
SPOR Emine Bulut için Beşiktaş-Göztepe maçında sessiz protesto

Türkiye Futbol Federasyonu, Emine Bulut, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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