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Spor emre kocadağ beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız

SPOR Emre Kocadağ Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağızVIDEO YOKBunları bilerek bu yükün altına girdikBeşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmazAli DANAŞ - Kaan ÜLKERİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, Kongre kararını verdi,...

21.10.2019 10:06
SPOR Emre Kocadağ Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
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Bunları bilerek bu yükün altına girdik
Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz
Ali DANAŞ - Kaan ÜLKERİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız dedi.
Emre Kocadağ, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Kocadağ, Öncelikle bu süreçte aday olan başkan adaylarına, yönetim kurulu üyesi adaylarına teşekkür ediyoruz. Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız ifadelerini kullandı.
BUNLARI BİLEREK BU YÜKÜN ALTINA GİRDİK
Beşiktaş'taki maddi durum ile ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, Bunları bilerek bu yükün altına girdik, bunlar tek başına başkanın ve yönetim kurulunun yapacağı bir iş değil. Camia olarak hep beraber bu işe el atarsak bu yükü kaldırırız diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA BİNDİRİLMİŞ KITALAR OLMAZ
Ahmet Nur Çebi ve yönetimine seçim döneminde gelen eleştirilere yönelik konuşan Emre Kocadağ, Başkan, 'Bunlar söyleniyor ama böyle bir şey olduğuna kimse inanmıyor' dedi. Bunu da camia geldi, gösterdi. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz, bundan sonra da olamaz açıklamasını yaptı.
Spor emre kocadağ beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız

Emre Kocadağ, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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