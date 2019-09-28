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Spor emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

SPOR Emre Mor Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdiPSG çok iyi bir takım ama kazanmaya çalışmalıyızSerhan TÜRK - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor, 0-0'lık skorla sonuçlanan Fenerbahçe derbisi sonucu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel...

28.09.2019 23:27
SPOR Emre Mor Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
PSG çok iyi bir takım ama kazanmaya çalışmalıyız
Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor, 0-0'lık skorla sonuçlanan Fenerbahçe derbisi sonucu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok dedi.
PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ
Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil diye konuştu.
Spor emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

Galatasaray, Emre Mor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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