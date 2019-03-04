Spor Endüstrisindeki Kadınlar Aştıkları Engelleri Anlatacak

Kaynak: DHA

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve BİLGİ Sports Business Club, kadın ve erkeğin spora eşit katılımının önemini vurgulamak amacıyla 'Spor Endüstrisinde Kadın Paneli' düzenliyor. 7 Mart'ta düzenlenecek panelde eski milli basketbolcular Gülşah Akkaya ve Roksan Kunter ile eski milli voleybolcu Asuman Baş deneyimlerini paylaşarak kadınların spora katılımının önündeki engelleri tartışacaklar.İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve BİLGİ Sports Business Club 'Spor Endüstrisinde Kadın Paneli'ni düzenleyecek. Kadın ve erkeğin spora eşit katılımının öneminin vurgulanacağı ve kadınların bu alanda karşılaştığı engellerin tartışılacağı panel, spor endüstrisinin kadın profesyonellerini bir araya getirecek. Eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, eski milli voleybolcu ve Eczacıbaşı Altyapı İdari Sorumlusu Asuman Baş ile eski milli basketbolcu ve Bein Sports Türkiye spor spikeri Roksan Kunter'in katılacağı panel, 7 Mart Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde bulunan Seminer Odası'nda (EMSO) gerçekleştirilecek. - İstanbul