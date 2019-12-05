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Spor erdoğan kaya: ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum

SPOR Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyumOlgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdoğan Kaya, "İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum" dedi.

05.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:29
SPOR Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum
Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - 'ın genç oyuncusu Erdoğan Kaya, "İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakada forma giyen ve siyah-beyazlı ekiple ilk resmi maçına çıkıp gol de atan Erdoğan Kaya, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. "Öncelikle ilk maçımda ilk golümü attığım için çok mutluyum" diyen genç oyuncu, "Hocama teşekkür ediyorum bana böyle bir maçta şans verdiği için, inşallah en kısa zamanda daha iyi olacak, daha çok çalışacak, Beşiktaş taraftarına daha layık olmaya çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum, hocamız şans verir diye düşünüyordum. Şans da verdi, iyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. İlk hedefim tabii ki Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamak, inşallah en kısa zamanda gerçekleştiririm" diye konuştu.
Spor erdoğan kaya: ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum

Türkiye Kupası, Erdoğan Kaya, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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