Spor erol bulut hazırlıklarımız iyi geçti

SPOR Erol Bulut Hazırlıklarımız iyi geçtiİkinci yarılar her zaman zor olurMustafa AKIN - Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek 'te sürdüren Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Göztepe'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulundu.Kampta Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'e ön hazırlık yaptıklarını ifade eden Erol Bulut, "Bugünkü hazırlık maçı da Süper Lig maçı gibi oldu, bayağı sert geçti ama bizim adımıza güzel geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarı oynadı, 1-0 aldık ama galibiyet, mağlubiyet o kadar önemli değil. Önemli olan bizim sahada verdiğimiz taktiği en iyi şekilde yerine getirebilmekti. 90 dakika boyunca iyi yaptık. O yüzden hazırlıklarımız iyi geçti" dedi."İKİNCİ YARILAR HER ZAMAN ZOR OLUR"İkinci yarının her takım için zorlu geçeceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İkinci yarılar her zaman zor olur. Çünkü herkes kendini daha iyi tanıyor. O yüzden biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı iyi bir başlangıç yapıp, onu istikrarlı bir hale getirebilmek iyi olacak bizim adımıza" şeklinde konuştu.