Haberler» Güncel» Haber

SPOR Eşek sırtında futbol maçı yaptılar

SPOR Eşek sırtında futbol maçı yaptılarHakan ÖZGENÇ KUMLUCA-ANTALYA,(DHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı.

04.08.2019 11:53
SPOR Eşek sırtında futbol maçı yaptılar
SPOR Eşek sırtında futbol maçı yaptılar
Hakan ÖZGENÇ KUMLUCA-ANTALYA,(DHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç ilgiyle izlendi.
Kumluca'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali etkinliklerinde eşek sırtında futbol maçı oynandı. Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi Takımı birinci oldu. Ardından Karacaören ile Ortaköy mahalleleri arasında bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı oynandı. 1'inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.

Antalya, Kumluca, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27   Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış
12:27   Seferihisar'da "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği" yapıldı
12:27   ESKİŞEHİR 1953 MODEL KLASİK OTOMOBİLİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI
12:27   YALOVALI ZIPKINCILAR BU KEZ DENİZ CANLILARI İÇİN DALIŞ YAPTI
12:26   Böbreği 5 kat büyüyen Kırgız bebek Türkiye'de şifa buldu
12:26   Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portresi, 2 bin 300 yıllık yüzük mühürde
12:26   Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi