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SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır

SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazırİSTANBUL, (DHA) - Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu'ya koronavirüs engeli.

04.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:53
SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır
İSTANBUL, (DHA) - Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu'ya koronavirüs engeli. 'Pitbull Promotion' isimli turnuvada yer alacak olan Devrim Akarsu'nun karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen Devrim Akarsu, koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak. SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa, DHA, Güncel

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SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır
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