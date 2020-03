SPOR Eski golcüler derbi öncesinde bir araya geldi

SPOR Eski golcüler derbi öncesinde bir araya geldiAhmet Dursun Derbinin seyircisiz olması Beşiktaş için bir avantajBurak Yılmaz çok fazla eleştiriliyorHasan Kabze Oynarsa kilit isim Onyekuru olurBeşiktaş'ın işinin zor olacağını düşünüyorumEskilere bir özlem varOlgucan KALKAN - Özgür KABAN İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımda daha önceden forma giyen Ahmet Dursun ve Hasan Kabze, bir araya geldi.Koronavirüs sebebiyle karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Ahmet Dursun, Derbilerin favorisi olmaz. Bu her zaman böyledir, havası farklıdır. İki takım da formda. Galatasaray bir seri yakaladı. Beşiktaş Sergen ağabeyle birlikte bir çıkışta. Seyircili oynansa Beşiktaş'ın işi zordu. Bu durum Beşiktaş adına artı olarak gözüküyor. Taraftar baskısı olmayacak. Her türlü sonuç bekleyebiliriz. Beşiktaş'ın nasıl bir kadroyla çıkacağı da önemli. Kaybedecek çok bir şeyi yok. Kazanmak zorunda. Geçen sene defansif bir takımla çıkmış ve kaybetmişti. Beşiktaş kazanırsa, yarışta ben de varım der. Kaybederse de taraftar doğrusu yapıldı ama olmadı deyip yoluna devam eder ifadelerini kullandı.BURAK YILMAZ ÇOK FAZLA ELEŞTİRİLİYORSiyah-beyazlı ekibin en golcü ismi olan Burak Yılmaz'ın fazla eleştirildiğini belirten Ahmet Dursun, Penaltıdan atıyor golleri deniyor. İşi çok zor. Maalesef alternatifi yok. Güven ve Umut var o bölgede, iyi oyuncular ancak yerini dolduramadılar. Bütün yük Burak'ta kalıyor. Burak her maç gol atacak diye bir kaide yok. Belli bir yaşı var. Bu maçları çok oynadı. Böyle oyuncular, tecrübesi gereği derbilerde kendilerini daha ön plana atabiliyor. Belki goller atacak, takımın kazanması için elinden geleni yapacak şeklinde konuştu.HASAN KABZE ESKİLERE BİR ÖZLEM VARGelecek günlerde gerçekleştirilecek 'Şöhretler Turnuvası' hakkında bilgiler veren Hasan Kabze, Biz Ahmet ağabey ile karşılıklı oynamadık. Ancak iyi tanışıyoruz. Bizim tekrar sahada olmamız gerçekten çok güzel. Eskilere gerçekten özlem var. Ben, Ahmet ağabey, Tuncay Şanlı, Yattara olacak. Belki diğer organizasyonlarda daha geniş bir kadroyla çıkarız. Biz işimizi icra edebilecek haldeyiz. Güzel bir organizasyon dedi.BEŞİKTAŞ'IN İŞİNİN ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUMHafta sonunda oynanacak derbi maç hakkında da görüşlerini paylaşan Hasan Kabze, Galatasaray'ın 9 haftalık bir çıkışı var. Bu çıkışta çok atan ve az gol yiyen bir takım var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmadı eleştirildi, şimdi hem saha içinde hem saha dışında ekip olmuş bir takım var. Birliktelik sahaya da yansıyor. 9 maçta 23 gol atmış bir takım var. Beşiktaş'ın işinin zor olacağını düşünüyorum. Taraftar olsa ekstra bir güç olacaktı. Beşiktaş'ın da inişli-çıkışlı bir performansı var. Güzel maç olsun. Bu maçta VAR'ı, hakemleri konuşmayalım. Bence bu sistem doğruyu ortaya çıkardı. Ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncuların, performanslarının konuşulduğu bir maç olsun şeklinde konuştu.OYNARSA KİLİT İSİM ONYEKURU OLURDerbide oynaması halinde Onyekuru'nun kilit isim olacağını ifade eden Kabze, Oynarsa Onyekuru kilit isim olabilir. Kaleciler de çok önemli. Beşiktaş için ise bu isim Karius olabilir. Zaman zaman yapmak istemediği hataları var. Zevkli bir maç olacak. Hak eden, iyi oynayan, takım kazansın diye konuştu.

Kaynak: DHA