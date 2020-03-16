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SPOR Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi

SPOR Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildiESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi stadyum dezenfekte edildi.

16.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:35
SPOR Eskişehir 'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi
ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi stadyum dezenfekte edildi.
TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyum'da seyircisiz olarak oynanacak olan Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı öncesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri stadı dezenfekte etti. Karşılaşma öncesi ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında tribünler, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübeleri, koridorlar, tuvaletler, basın toplantı salonu ile stattaki diğer bölümlerde dezenfekte çalışması yaptı.
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SPOR Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Adana Demirspor, Eskişehirspor, Eskişehir, DHA, Güncel

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