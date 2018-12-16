Spor Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ardından

16 Aralık 2018 Pazar 17:39



16 Aralık 2018 Pazar 17:39

Spor Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ardındanTaha AYHAN MALATYA, (DHA) -SPOR Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kaptığımız toplarla ikinci bölgede rakibi karşılayıp, kaptığımız toplarla rakip sahaya hızlı bir şekilde gidip gol bulmayı hedefliyorduk. İlk yarı 2 gol bulduk ve öne geçtik. Bugüne kadar öne geçtiğimiz maçlarda hiç kaybetmedik. İkinci yarı oyuna iyi bir giriş yaptık. Direkten dönen 2 topumuz var. Skor daha farklı olabilirdi. Kalemizde fazla pozisyon vermedik. 1- 2 tane pozisyon var ama genel anlamda futbolcularım birbirlerine inandıkları ve güvendikleri zaman, iyi konsantre oldukları zaman neler yapabildiğimizi gösterdik. İnşallah bu şekilde devam eder diye konuştu.ANTALYASPOR CEPHESİAntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, Malatyaspor'u tebrik ederek, Etkili oyunumuz yoktu. Bu sorumluluk bana ait. Demek ki takımı maça iyi motive edememişim. Tek sorumlu benim. Daha iyi olabilirim. İlk golden sonra oynayamadık. Özellikle ikinci yarı da istediğimizi yapamadık. Diğer maça bakacağız dedi.