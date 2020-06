SPOR Fanatik aile sarı lacivert apartmanda yaşıyor

Kaynak: DHA

Fanatik aile sarı lacivert apartmanda yaşıyorAhmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Mehmet Utku (68), kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor.Sandıklı'da oturan emekli marangoz ustası Mehmet Utku, 15 yıl önce 2'si erkek 5 kardeşiyle birlikte Ece Mahallesi'nde 5 katlı apartman yaptırdı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan kardeşler, o dönem apartmanın dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı. Kardeşlerin birlikte oturduğu apartmanın dış cephe boyası istedikleri renkleri tutmayınca en büyükleri Mehmet Utku, yeniden boyatmaya karar verdi. 5 yıl önce apartmanın dış cephesini İstanbul'dan getirttiği özel boyayla yeniden sarı lacivert renklere boyatan Mehmet Utku, her katın balkonuna kabartma Fenerbahçe amblemi, birinci kat balkonuna ise 'Fenerbahçe' yazısı yaptırdı. Mehmet Utku, birinci kat hariç tüm balkonlara ise Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını simgeleyen yıldızlar yaptırdı. Fanatik taraftarın asansörünü de sarı lacivert renklere boyattığı apartman, ilçede 'Fenerbahçe Apartmanı' olarak anılmaya başladı.'EVDE HERKES FENERBAHÇELİ'Mehmet Utku, "Daha önce de Fenerbahçe renklerinin boyası vardı. Ama evi kaplama yaptırırken böyle bir şeye başvurduk. Fenerbahçe yazılarını dahi yazdırdık. Bizde başka takım yok. Evde herkes Fenerbahçeli. Boyalarının gelmesi için bir ay bekledik. Her şeyi orijinal oldu. Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz. Bu apartman da her katı birimizin olmak üzere 5'imizin. Daha Fenerbahçe'den hiçbir yönetici arayıp sormadı. İstanbul'dan Galatasaraylı biri duymuş aradı, sordu. Ama Fenerbahçe'den kimse sormadı" dedi.