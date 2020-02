Spor faruk eczacıbaşı hedefimiz şampiyon olmak

SPOR Faruk Eczacıbaşı Hedefimiz şampiyon olmakHande'nin sakatlığı bir süre kendisini sahalardan alıkoyacak ama hep beraber üstesinden geleceğizTürkiye'de voleybolun geleceğinden çok umutluyum3 bin genç voleybolcu yetiştiriyoruzOğuz Tongsir Spor sadece futbol değil, diğer branşlara da eğilelimHande sadece Eczacıbaşı için değil Türk voleybolu için de önemli bir isimSporu spor için yapalım, genç nesiller yetiştirelimMustafa AKIN - Sezer AFŞAR İSTANBUL,(DHA) -Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani Lodz'u yenerek 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonrası İstanbul'da bir restoranda medya mensupları ile biraraya gelen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Hedeflerinin her zaman ilk dörde kalmak olduğunu söyleyen Faruk Eczacıbaşı,Finale kalmak ve mümkünse şampiyon olmak. Ondan hiçbir zaman taviz vermeyi düşünmüyoruz, o yüzden aynı yola devam dedi.HANDE'NİN SAKATLIĞI BİR SÜRE KENDİSİNİ SAHALARDAN ALIKOYACAK AMA HEP BERABER ÜSTESİNDEN GELECEĞİZBudowlani Lodz ile oynanan maç ve yapılan tetkikler sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Hande Baladın ile ilgili konuşan Faruk Eczacıbaşı, Maalesef önemli oyuncularımızdan birisi sakatlandı, o bizi çok üzdü. Herhalde onun da bir moral bozukluğu olmuş olacak arkadaşlarımız biraz ondan etkilendi ama sonunda dayandılar ve maçı aldılar. Tahmin ediyorum bundan sonra da aynı şekilde devam edecekti çünkü hakikaten çok deneyimli, usta kondisyonu iyi bir ekibimiz var. Bundan sonra göreceğiz. Herhalde sakatlığı bir süre kendisini sahalardan alıkoyacak ama hep beraber üstesinden geleceğiz. Aslında beklediğimiz gibi devam ediyor, aynı takımlar ama ben bütün lige kalitenin gittikçe daha iyileştiğini görüyorum. Bütün dileğimiz onun bu şekilde devam etmesi çünkü çok güzel bir spor dalı, ben Türkiye'de voleybolun geleceğinden çok umutluyum diye konuştu.3 BİN GENÇ VOLEYBOLCU YETİŞTİRİYORUZFaruk Eczacıbaşı, altyapıya önem verdiklerini ve 3 bin genç voleybolcu yetiştirdiklerini ifade ederek, Bizim hedefimiz yalnız voleybol değil. Sporcu, mücadeleci, kendine güvenen genç kızlar yetiştirmeyi sağlamak. Asıl hedefimiz o, tabii bu ancak spordan geçen bir özellik. Bunların içinden ben çok iyi voleybolcular çıkacağını düşünüyorum ama spor yalnız voleybol değil, başka alanlar da var. Üstelik ben bu genç kızlarımızın ileride kendi alanlarında çok başarılı hanımlar olacağına da şiddetle inanıyorum şeklinde konuştu.OĞUZ TONGSİR HANDE SADECE ECZACIBAŞI İÇİN DEĞİL TÜRK VOLEYBOLU İÇİN DE ÖNEMLİ BİR İSİMTürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, Faruk Eczacıbaşı ile ayrı bir dostlukları olduğunu ifade ederek, Biz spor kulüplerine TSYD olarak herkese aynı mesafedeyiz ama onlar ayrı bir sempatimiz var, bunu itiraf etmem lazım, öyle bir farklılık var. Bugünkü maçta Eczacıbaşı'nı pek beğendiğimi söyleyemem, bugün iyi oynamadıklarını düşünüyorum ama buna rağmen her zamanki fiks bir şey icat ettiler, her maçı 3-2 kazanıyorlar, bugün de 3-2'ye getirdiler maçı ama iyi oynamadılar. Daha önemlisi zaten grubu garantilemişlerdi, bir formalite maçıydı ama daha önemlisi Hande'nin sakatlanmasıydı. Hande sadece Eczacıbaşı için değil Türk voleybolu için de önemli bir isim, önümüzde Tokyo Olimpiyatları var, onlar çok önemli. Eczacıbaşı kaybedebilirdi ama keşke Hande'yi kaybetmeseydi. O biraz içimizi buruklaştırdı diyebilirim dedi.BU İŞ SADECE FUTBOL İŞİ DEĞİLTSYD olarak eski günlerdeki gibi gazetelerde, ajanslarda, televizyonlarda diğer branşları da görmek istediklerini vurgulayan Oğuz Tongsir, Bu iş sadece futbol işi değil, hepinizden, kameraman arkadaşlarımdan, muhabirlerden, müdürlerden herkesten ricamız şu; lütfen diğer spor branşlarına da eğilelim. Biz burada lokomotif olursak bu toplum bizim peşimizden gelir, önümüzde bir olimpiyat var. Bugün sadece Kadın Voleybol Milli Takımı'nın olimpiyatlarda sonuç alacağını düşünüyoruz, keşke onun gibi birkaç branşta, çok fazla branşta da Tokyo'da başarıyı kovalasak. Bizim için bu 80 milyon ülkede bunları gerçekleştirmek zorundayız diye konuştu.SPORU SPOR İÇİN YAPALIM, GENÇ NESİLLER YETİŞTİRELİMOğuz Tongsir, kavga ile bir yere, sportmen davranılması gerektiğini dile getirerek, Faruk Bey gibi yöneticilerin bu işte biraz daha akılcı, daha agresif olmadan konuşmaları gerekiyor. Topluma yön veren insanların daha farklı düşünmeleri ve bunu dile getirmeleri gerekiyor, yoksa bunların sonu yok. İşin içine siyaset karıştırıldı, taraftarlar girdi, yöneticiler birbirleriyle atışıyor. Bu hoş bir şey mi Bunların bir an evvel bitirilmesi lazım, bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Sporu spor için yapalım, genç nesiller yetiştirelim. Biz konuştuk, voleybolda altyapıyı oluşturmak için Eczacıbaşı ile TSYD ortaklaşa bir iş yapacak bunun da müjdesini verelim. Gazeteciler ise işi biraz daha silahşörlüğe getirdi, açıkçası ben bundan rahatsızım. Sanki o kulübün sözcüsüymüş gibi konuşuyorlar, kimi Galatasaray'ı savunuyor, kimi Fenerbahçe'yi. Siz objektif olun, bu konuyla ilgili yorum yapın, bu iş sizin işiniz değil. Başka kulüplerin silahşörlüğüne, kalemşörlüğüne soyunmanıza gerek yok. Bırakın herkes işini yapsın, siz görevinizi yapın, yorumunuzu yapın, eleştirin ama başka kulüplerin hakkını savunmak sizin işiniz değil şeklinde konuştu.