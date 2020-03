SPOR Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz

SPOR Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruzVIDEO YOK"TOHM, Türkiye 'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri""2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı""Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' deme hakkımız yok" Koronavirüs 'ten en az etkilenmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz"Ercan ATA - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Biz hiçbir zaman dışarıdan sporcu arayışı içinde olmadık, olmayacağız. Buradan yetiştireceğiz ve yetiştiriyoruz. Türkiye ciddi altyapısı ile Avrupa'daki ve dünyadaki yerini pekiştiriyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunun için tüm takımlara, kulüplere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match'i yerinde takip eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.U18 Indoor Match turnuvası hakkında bilgi veren Çintimar, "Böyle bir atmosferde, böyle bir zamanda ülkemizde yapmış olduğumuz uluslararası müsabakaya ülkemizin güvenliliğini tescilleyen bir yapıyla buraya gelen bütün yabancı takımların sporcularına teşekkür ediyorum. Çünkü Sağlık ve Spor Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde koronavirüs ile alakalı son derece güvenli ülkelerden birisi olduğumuzun bir işareti. Dünyanın her yerinde bu nedenle spor organizasyonları iptal edilirken biz bugün burada bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar başvuran ülkelerin hepsi katılmış oldu. Bu yarışı 18 yaş altı gençlerimizin uluslararası tecrübelerini arttırabilmek için yapıyoruz. Belarus, Ukrayna, Türkiye, Sırbistan, Fransa ile imzaladığımız dörtlü bir protokolle bu organizasyonu devam ettirmek ve bu müsabakalara katılan diğer ülkeleri de daha sonra ekleyerek bu turnuvaları çoğaltmak amacımız. Çocuklarımızın uluslararası kendi akranları ile yarışarak daha da gelişebilmelerini sağlamak istiyoruz. Biz bugün buraya milli takımın yanına Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) takımını da ekledik. TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden bir tanesi. Bunu da burada görüyoruz. TOHM'daki sporcularımız ile milli takımdaki sporcularımız aynı platformda ve birbirinden çok farklı değil. Çünkü milli takımın bir yarısı da TOHM sporcusu. Son derece önemli bir proje. Çocuklarımızı milli takım forması ile TOHM formasıyla yarıştıklarını görmek bizi mutlu ediyor. Bu bizim altyapımız açısından geleceğe umutla bakabilmemizin bir kapısı. Bunun için de Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu projede ciddi emek ve destekler var. Biz de Atletizm Federasyonu olarak bunun içinde olmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu."2020 VE 2024 OLİMPİYATLARI'NA TAM TAKIM KATILMANIN HESAPLARINI YAPIYORUZ"2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları'na branş olarak tam takım katılma hedefinde olduklarını belirten Fatih Çintimar, "Bizim iyi yapanları takdir edebilmek gibi bir huyumuz yok. Şu an Türkiye'de atletizmin geleceği ve şu anki durumu ile alakalı 18-19 yaşındaki çocuklarımızın ve 16 yaşındaki çocuğumuzun olimpiyat kotası sınırında olup olimpiyata yaştan dolayı gidemeyeceğini kimse görmek istemiyor. Bunları biz hayal bile edemiyorduk. 2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı. Bunlar hep büyük, genç, yıldız ve bu dönemde yetişen çocuklarımız. Bunların rekorları ile gurur duymak, gündemde kalmak yerine maalesef, 'şu devşirmeydi, bu devşirmeydi' deniyor. Ben devşirme sözcüğünü de kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' demeye hakkımız yok. Bunlar sonuçta bu ülkeye parayla gelmediler. Kimse para ile satın alınıp buraya getirilmiyor. Bu insanlar ülkemizde yaşıyorlar, bizim bayrağımızı temsil ediyorlar. Bizim bayrağımızı, kimliğimizi alan herkes bizdir. Bu anlamda milli takımımızda yer alan bütün sporcularımıza olimpiyat yolunda verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sporcular milli takımımıza ciddi değerler katıyor. Bu çocuklar bundan sonra bizim milli takımın lokomotifi olacaklar. Biz hiçbir zaman dışarıdan sporcu arayışı içinde olmadık, olmayacağız. Buradan yetiştireceğiz ve yetiştiriyoruz. Türkiye ciddi altyapısı ile Avrupa'daki ve dünyadaki yerini pekiştiriyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunun için tüm takımlara, kulüplere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. U18 kategorisinde 5 tane atletimiz dünya sıralamasında ilk 3'te yer alıyor. Bunlardan iki tanesi rakiplerinden bir hayli ön tarafta, dünya 1'incisi sırasında. Bu çocuklar bizim değerlerimiz. Biz de artık dünyanın yaptıklarını yapıyoruz, geri adım atmıyoruz. Hem dopingden temizlenerek, hem mücadelemizi vererek, hem de yarışlarımızı kazanarak ve eğitimlerle bu mücadelemizi tamamlayacağız" şeklinde konuştu."KORONAVİRÜS'TEN EN AZ ETKİLENMENİN YOLUNU BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, "Koronavirüs'ün umarım mevlam kısa sürede şifasını verir. Dünyadaki bütün ülkeleri ve sporcuları aynı şekilde etkileyecek, bizi de etkileyecek. Herkes nasıl etkileniyorsa biz onun en azını nasıl etkileniriz diye çalışıyoruz. Sporcularımızı daha sakin ve steril bölgelerde antrenman yaptırabiliriz. Bunun için de ülkenin her bölgesinde antrenman yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çocuklarımıza daha farklı yerlerde ve imkanlarda antrenman yaptıracağız. Çünkü bu çocuklar özel yetiştirilmiş, seçilmiş ve özel yeteneği olan isimler. Sağlık Bakanlığımızın vereceği uyarılar doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yaparak çocuklarımızı daha iyi ortamlarda daha az insanlarla buluşturarak daha ferdi kamplarla çocuklarımızın çalışmalarını devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA