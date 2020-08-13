SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Can Avrupa Ligi'ni zorlayan bir takım yaratacağız

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Adnan KARABULUTBOLU, (DHA)-

SÜPER Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Can, hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirterek, Avrupa Ligi'ni zorlayan bir Fatih Karagümrük yaratacağız. Keyif veren bir takım oluşturacağız. İyi oyuncular ile bu lige renk katacağız dedi.

Fatih Karagümrük yeni sezon öncesinde Bolu'nun Karacasu Beldesinde bulunan bir otelde kampa girdi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Pazartesi itibariyle İstanbul'da çalışmalar başlamıştı. İki gün sağlık kontrolleri ve ön hazırlık yapıldı. Dün itibariyle de Bolu'da 12 günlük antrenman kampına başladık. Hazırlıklarımız iyi başladı. Aramıza yeni katılacak oyuncular da var. Tam kadro kurup, bu ligin seviyesinde oyuncular alıp Karagümrük'ü Süper Lig'de en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Tabi zor bir lig. Karagümrük bu lige renk katacak. Bizim yine hedefimiz üst sıralar. Avrupa Ligi'ni zorlayan bir Fatih Karagümrük yaratacağız. Keyif veren bir takım oluşturacağız. İyi oyuncular ile bu lige renk katacağız diye konuştu.

DARRİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Oyuncuları Brahim Darri için transfer teklifleri geldiğini belirten Şenol Can, Darri bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok iyi bir performans sergiledi. Gelen transfer teklifleri var. Bu teklifler ile başkanımız ilgileniyor. Darri 2 gün sonra kampa katılacak. Transferi ile ilgili bir gelişme olursa zaten kulübümüzün sorumluluğunda olan bir oyuncu dedi.

EKONOMİK ANLAMDA BİR SORUNUMUZ YOK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı limitler konusunda da konuşan Şenol Can, Biz lige yeni katıldığımız için ekonomik anlamda sorunumuz yok. Fakat, Türkiye'nin geldiği bütçe açıkları ve ekonomik kriz vesaire konular, inşallah kulüplerimiz bu açıkları akıllı bir şekilde kapatır. İyi futbolcular gelir inşallah. Yabancı ve yerli oyuncu diye bir şey yok bence. İyi futbolcu ve kötü futbolcu var. Umarım tez zamanda her şey çözüme kavuşur diye konuştu.