SPOR Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı

SPOR Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısıVIDEO YOKİSTANBUL DHAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

26.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:49
SPOR Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
VIDEO YOK
İSTANBUL DHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.
Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz denildi.
Fatih Terim ise, çağrıda bulunduğu videoda, İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay senin için hastanelere ulaştırsın ifadelerini kullandı. SPOR Fatih Terim’den immün plazma bağışı çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Hollanda’da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Haber
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36’ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Haberler››Güncel››SPOR Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:45: UŞAK Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı - Haber 23:45: SPOR Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı - Haber 23:44: Komutanlardan 2625 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti - Haber 23:44: Bakan Koca yasak kalkmadan dakikalar önce paylaştı: Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz - Haber 23:41: Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor - Haber 23:11: Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi - Haber 22:57: Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılması planlanan yerler - Haber