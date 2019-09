Spor fatih terim hepimizin istediği, keyifli bir oyunla kazanmak

SPOR Fatih Terim Hepimizin istediği, keyifli bir oyunla kazanmakLigdeki ilk 4 haftadan memnun değilimFalcao karakteri ve mütevazılığı ile takıma kendini sevdirdiDiagne'ye takımımıza katkıları için teşekkür ederimŞampiyonlar Ligi müziği bana nerde olduğumu hatırlatıyorGrupta ilginç şeyler olabilirRyan Babel Galatasaray ile burada bulunmaktan mutluyumRyan Donk Herkes heyecanla Şampiyonlar Ligi'ni bekliyorSerhan TÜRK BRUGGE (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve öğrencileri Ryan Babel ile Ryan Donk, yarın Club Brugge ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenledi.Belhanda'nın eksikliğinin kendilerini etkileyeceğini söyleyen Terim, Belhanda bizim için önemli bir oyuncu, her oyuncumuz gibi. Bu tip oyuncudan fazla yok bizde. Geçen seneden beri ona farklı görevler veriyoruz, bizim için ciddi bir kayıp. Yazılanlar kadar uzun bir süre olmayacak doğruyu yansıtmıyor. Yarın ki maçta önemli bir silahımızdı ama yapacak bir şey yok. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık oluştu. Acil şifalar dilemekten başka bir şey yapamıyoruz diye konuştu.LİGDEKİ İLK 4 HAFTADAN MEMNUN DEĞİLİMLigde 4 haftada oynadıkları maçlardan memnun olmadığını söyleyen Terim, 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz falan, bunlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz, çok da iyi oynamamışız. Benim açımdan bu, diğer taraftan bakarsan bazı oyuncular gitti bazıları geldi. Afrika Uluslar Kupası ve Copa America'da bulunan oyuncularımız vardı. Biri bir hafta sonra elendi, diğeri sonraki hafta elendi, diğeri finale gitti. Bu kadar karmaşık bir grubu sezon öncesinde birleştirmek kolay değil. Zaman alıyor milli takıma oyuncu vermek bizim için tabiki gurur vesilesi, ama faza sayıda oyuncu verince dönüşler sıkıntı olabiliyor. Lemina bir 45 dakika çıkarır diye düşündük ama onu bile bulamadık. Planımızda, programımızda olmayan başka şeylerle de karşılaşıyoruz. Muslera 1 gün önce geldi, konuştuk sağolsun oynarım dedi. Nagatomo aynı şekilde uzak doğudan geliyor. Onun için ben bizim oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum şeklinde konuştu.FALCAO KARAKTERİ VE MÜTEVAZILIĞI İLE TAKIMA KENDİNİ SEVDİRDİFalcao'nun karakteri ve mütevazılığı ile kendini takıma kısa sürede sevdirdiğini ifade eden Fatih Terim, Falcao transfer döneminde biraz geç geldi tabii 2-3 haftalık bir eksiği doğal olarak oldu, her ne kadar oyuncu kendim çalışıyorum dese de takım antrenmanı gibi olamaz. 11'deki antrenmana sabah 9'da gelip 16'ya kadar çalışıyor. Oyun konsantresi, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi. Pek eksikliği var gibi görünmedi. Her geçen gün daha iyi olacak, o inancı taşıyorum. Profesyonelliğine, futbolculuğuna diyecek bir şey yok. Karakteri ve mütevazılığı ile takıma kendini sevdirdi, onunla birlikte biz de daha da iyi olacağız dedi.DIAGNE'YE TAKIMIMIZA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİMDiagne'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Terim, Takımlar arası oyuncu geçişlerine hep sıcak baktım ben. Kiralıklar dahil, gitmelere gelmelere de Fatih Terim olarak bir şey demiyorum. Diagne de bunlardan bir tanesi takımımıza katkıları için ona teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir oyuncuya teşekkür dışında bir bakış açısı ile yaklaşmam, bu zaten Galatasaray'ın anane ve kültürüne yakışık olamaz. Şimdi rakibiz, kendi takımının kazanması için oynayacaktır, bundan doğal bir şey de yok. Burada ona selamlarımı iletiyorum ve kendisine başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ BANA NERDE OLDUĞUMU HATIRLATIYORŞampiyonlar Ligi müziğini çok sevdiğini ve onu duyduğu andan itibaren müziğin etkisine girdiğini söyleyen Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şu an dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi. Bu kapıdan girdiğin zaman sadece futbolu görmüyorsunuz, müthiş bir ekonomi de görüyorsunuz. Galatasaray'ın kuruluş amacı olan bu dev organizasyonlarda bulunma isteği, başarılı olmak arzumuz olan büyük bir marka. İlk maçımızda iyi başlamak hepimizin amacı. Bizden biraz daha olsa da bütçe olarak birbirimize yakınız. Şampiyonlar Ligi müziğini özledim, onu çok seviyorum açıkçası bayılıyorum o müziğe. Beni etkiliyor, bana nerde olduğumu hatırlatıyor. Bu müziği duymak başka. Hiç bıkmadan dinleyeceğim müzik budur diye konuştu.HEPİMİZİN İSTEĞİ KEYİFLİ BİR FUTBOLLA KAZANMAKClub Brugge karşısında iyi bir futbolla 3 puan almak istediklerini belirten Terim, Geçen seneki davranışlarımızdan sonra bu sene kadromuzu bir oyuncu artırdık, grupta kimi çekersek çekelim aynı şartlarda mücadele etmiyoruz, yazın zaten gördünüz satmadan alamıyoruz, borçlar gibi türlü sorunlar yaşadık. Rakiplerimiz bu durumda değil. Brugge bu sene Mignolet transferi ile başladı. Gençler ve tecrübelileri iyi harman etmiş bir takım. Tehlikeli genç oyuncuları ve çok önemli forvetleri var. Dikkat etmemiz gerekecek. Futbol kültürü olarak da benzer bir yapıdayız. Onlar sahasında galibiyetle başlamak isteyeceklerdir ancak biz de aynı durumdayız. Hem keyifli bir futbol hem de bir galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz. Hepimizin isteği bu şeklinde konuştu.GRUPTA İLGİNÇ ŞEYLER OLABİLİRBulundukları grubu da değerlendiren Fatih Terim, Muhakkak ki grubumuz net herkese göre. Ama oyunlar sahada oynanıyor. Emek vereceksiniz. Masa başı veya kağıtta oynanmıyor, favorilere saygı duyuyoruz. Enteresan bir grup olabilir. Genk ve Cercle Brugge maçlarını izledim. Umut ediyorum ki iyi başlarız. Sonra Ali Sami Yen'de iki tane oynayacağız. Bakalım neler olacak İlginç işler olabilir, futbol böyle bir oyun açıklamasında bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gruptaki diğer iki takım Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in durumu hakkındaki soruya gülerek, Tek sevindirici olay, rakiplerimiz eski halinde değil. Real Madrid de, Paris Saint-Germain de eski formunda değil. Tek tesellimiz o dedi.Öte yandan deneyimli teknik adam, kendisine İtalyanca yöneltilen bir soruya İtalyanca yanıt verdi.BABEL HEYECANLA MAÇI BEKLİYORUZRyan Babel, heyecanla yarın ki maçı beklediklerini ifade ederek, Yeni futbolcular hep birlikte yeterince çalıştık. Yeni bir takım ve zamandayız, herkes heyecanlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor, ben de bekliyorum. Futbol bu. Nerede olacağını bilemezsin. İngiltere'deyken gençtim. Şu an Galatasaray'dayım, gelecekte de nerede olacağımı bilemem şeklinde konuştu.DONK ÇOK İYİ BİR MAÇ OLACAKRyan Donk ise Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, Galatasaray ile burada bulunmaktan mutluyum. Club Brugge fanatik bir kulüp, her taraftan seyirciler geliyor, sanırım çok iyi bir maç olacak dedi.HAZIRLIKLAR TAMAMÖte yandan sarı kırmızılı takım, Club Brugge maçı öncesi son çalışmasını yaptı. Yarın saat 19.55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray, maçın oynanacağı statta son çalışmasını yaptı.